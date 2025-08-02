Дневен хороскоп за сабота, 2 август: Овен го погоди буџетот, а тука доаѓа влошувањето на здравјето

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Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас. Дознајте што ѕвездите подготвуваат за вашиот хороскопски знак.ОВЕНЉУБОВ: Воздржете се од деструктивни потези, бидејќи тоа може да ве спаси од повеќе проблеми. РАБОТА: Ќе доживеете штета што ќе го погоди вашиот веќе „исцрпен“ буџет. ЗДРАВЈЕ: Чувствително.БИКЉУБОВ: Поволни вести и позитивни настани во љубовниот живот. РАБОТА: Пречките и недостатокот на енергија ќе ги фрустрираат вашите професионални напори. ЗДРАВЈЕ: Слабо.БЛИЗНАЦИЉУБОВ: Нема значајни настани, но вашето оптимистичко расположение може да има позитивно влијание. РАБОТА: Ќе имате проблеми со претпоставените кои не ве разбираат. ЗДРАВЈЕ: Солидно.РАКЉУБОВ: Предизвикувачки ден. Очекувајте проблеми и фрустрации, без разлика дали сте сами или не. РАБОТА: Поволен ден за привлекување внимание кон себе и изразување на себеси. ЗДРАВЈЕ: Студено.ЛАВЉУБОВ: Ќе бидете фрустрирани од некои неповолни околности. РАБОТА: Работата во тим или деловно партнерство би можела да се покаже како проблематична. ЗДРАВЈЕ: Променливо.ДЕВИЦАЉУБОВ: Вашиот партнер ќе биде мрзоволен, а ако сте сами, можеби ќе ви се допадне некој што носи проблеми со себе. РАБОТА: Можни административни и логистички проблеми. ЗДРАВЈЕ: Слабо.ВАГАЉУБОВ: Можна дисхармонија во врската. Партнерот ќе биде нефлексибилен и исклучително тврдоглав. РАБОТА: Ќе имате успех во сферата на обезбедување интелектуални услуги. ЗДРАВЈЕ: Влошување.СКОРПИЈАЉУБОВ: Не сте сигурни во силата на чувствата на избраната личност кон вас. Ќе имате причина да се сомневате. РАБОТА: Може да се случи промена во работниот статус. ЗДРАВЈЕ: Многу добро.СТРЕЛЕЦЉУБОВ: Ќе доживеете одредена блокада во љубовта. Можно е да се чувствувате многу незадоволно. РАБОТА: Очекувајте промена во однос на финансиите. ЗДРАВЈЕ: Повреди.ЈАРЕЦЉУБОВ: Само вие со вашето лошо расположение можете да ја нарушите хармонијата во вашиот љубовен живот. РАБОТА: Можеби имате проблеми со некој на авторитет. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.ВОДОЛИЈАЉУБОВ: Ќе бидете зафатени со други работи, поради што вашиот љубовен живот нема да биде особено возбудлив. РАБОТА: Можеби ќе пропуштите некоја можност. ЗДРАВЈЕ: Солидно.РИБАЉУБОВ: Можеби имате проблеми во врската бидејќи не му обрнувате доволно внимание на партнерот. РАБОТА: Можни се некои финансиски тешкотии. ЗДРАВЈЕ: Инфекции.

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