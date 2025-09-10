Дневен хороскоп за среда, 10 септември: Здравјето на Овенот е нарушено, Раковите добиваат деловна понуда

0 SHARES Сподели Твитни

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас. Дознајте што ѕвездите подготвуваат за вашиот хороскопски знак.ОВЕНЉУБОВ: Партнерот ќе биде недостижен и повеќе заинтересиран за својот општествен живот отколку за вас. РАБОТА: Можни се разни проблеми од логистичка и административна природа. ЗДРАВЈЕ: Чувствителен.БИКЉУБОВ: Ќе имате поинтересни контакти, но можеби размислувате за некој со кого неодамна раскинавте. РАБОТА: Промени, особено за оние кои се занимаваат со приватен бизнис. ЗДРАВЈЕ: Нервозен стомак.БЛИЗНАЦИЉУБОВ: Иако ќе бидете расположени, денес нема да најдете љубов , но можеби ќе ви се допадне некој. РАБОТА: Постои можност да најдете дополнителна работа. ЗДРАВЈЕ: Подобрување.РАКЉУБОВ: Ќе имате пријатна комуникација со личноста што ви се допаѓа, но нема да воспоставите блиска врска. РАБОТА: Ќе барате нова работа или ќе добиете понуда за нова работа . ЗДРАВЈЕ: Променливо.ЛАВЉУБОВ: Мислењето на оние околу вас ви е многу важно. Поради ова, ќе работите напорно на вашиот изглед и можеби ќе имате повеќе можности за љубов. РАБОТА: Можни се промени во работата. ЗДРАВЈЕ: Болки во стомакот.ДЕВИЦАЉУБОВ: Ако веќе сте во врска, можни се проблеми поради многу „растегнувачкото“ разбирање за верноста. РАБОТА: Може да добиете повеќе од една понуда за работа. ЗДРАВЈЕ: Солидно.ВАГАЉУБОВ: Ќе помислите на личност која е далеку или на некој со кого не можете да бидете. РАБОТА: Неповолен период за склучување договори. Не треба слепо да му верувате на никого. ЗДРАВЈЕ: Проблеми со желудникот.СКОРПИЈАЉУБОВ: Во овој период сте премногу склони кон мечтаење, поради што нема да ги препознаете можностите што се нудат. РАБОТА: Лош ден за оние кои управуваат со туѓи пари. ЗДРАВЈЕ: Бидете внимателни со лековите.СТРЕЛЕЦЉУБОВ: На долг рок нема да бидете расположени за љубов. Вашиот слободен дух денес не ви дозволува да го направите тоа. РАБОТА: Ќе бидете растргнати помеѓу разни добри можности. ЗДРАВЈЕ: Проблеми со апетитот.ЈАРЕЦЉУБОВ: Недоволно јасната комуникација би можела да доведе до проблеми во љубовната врска. РАБОТА: Лесно можете да најдете нова работа, како што веројатно посакувате. ЗДРАВЈЕ: Променливо.ВОДОЛИЈАЉУБОВ: Во овој период, ви се допаѓаат луѓе кои не се расположени да се обврзат на никаков начин. РАБОТА: Вашиот деловен партнер ќе ве разочара. ЗДРАВЈЕ: Габична инфекција.РИБАЉУБОВ: Ќе имате тешкотии да ја разликувате реалноста од она што е плод на вашата имагинација, особено во љубовта. РАБОТА: Ќе мора да бидете поодговорни. Држете се подалеку од сомнителни активности и луѓе. ЗДРАВЈЕ: Променливо.

Пронајдете не на следниве мрежи: