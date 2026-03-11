Дневен хороскоп за среда, 11 март: Близнаците ќе бидат склони кон инфекции, а еден знак може да добие…

0 SHARES Сподели Твитни

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас, а еве што може да очекува секој хороскопски знак.

ОВЕН

ЉУБОВ: Можно е да бидете опкружени со луѓе кои се заинтересирани само за физички контакт. РАБОТА: Проблеми со средствата за работа или со колегите. ЗДРАВЈЕ: Пад на виталноста.

БИК

ЉУБОВ: Може да најдете љубов на забава или да се заљубите во пријател. РАБОТА: Можно доцнење на платата или долгови. ЗДРАВЈЕ: Болно грло.

БЛИЗНАЦИ

ЉУБОВ: Можно е да имате врска на далечина. РАБОТА: Мала нестабилност предизвикана од ирационалности во бизнисот. ЗДРАВЈЕ: Склоност кон инфекции.

РАК

ЉУБОВ: Ќе имате спротивставени емоции, што негативно ќе се одрази на вашата љубовна врска. РАБОТА: Можна добивка од работа со роднини. ЗДРАВЈЕ: Проблем со варењето.

ЛАВ

ЉУБОВ: Иако сте многу страствени по природа, денес нема да бидете расположени. РАБОТА: Ќе имате турбулентна ситуација на работа. Можеби ќе направите голема промена. ЗДРАВЈЕ: Подобрување.

ДЕВИЦА

ЉУБОВ: Ова е време да размислите повторно, особено ако сте во долгорочна врска. РАБОТА: Се чини дека најважно за вас овие денови е да постигнете добра финансиска сигурност. ЗДРАВЈЕ: Слабо.

ВАГА

ЉУБОВ: Ќе има возбудливи настани во оваа сфера. РАБОТА: Можете да постигнете сè што ќе си поставите на ум кога ќе си поставите на ум, но денес не е тој ден. ЗДРАВЈЕ: Променливо.

СКОРПИЈА

ЉУБОВ: Ќе имате повеќе можности за љубов , но можеби ниту една од нив нема да биде токму она што го барате. РАБОТА: Можен успех ако се занимавате со креативна работа и уметност, во спротивно не е баш најдобра ситуација. ЗДРАВЈЕ: Внимавајте што јадете.

СТРЕЛЕЦ

ЉУБОВ: Љубовта со некој што ви е пријател е можна. РАБОТА: Ќе имате проблеми во сите административни и правни работи. ЗДРАВЈЕ: Ви треба повеќе одмор.

ЈАРЕЦ

ЉУБОВ: Нема да го добиете она што го очекувате, но обидете се да го цените она што се нуди. РАБОТА: Добар ден за напредување и вложување енергија во кариерата. ЗДРАВЈЕ: Променливо.

ВОДОЛИЈА

ЉУБОВ: Почекајте подобро време, бидејќи денес нема да имате среќа во оваа сфера од животот. РАБОТА: Полоши услови за работа, како и стагнација во бизнисот со странски земји. ЗДРАВЈЕ: Болно грло.

РИБА

ЉУБОВ: Можни недоразбирања со партнерот, лоша комуникација и лошо расположение на партнерот. РАБОТА: Профит од работењето. ЗДРАВЈЕ: Имате солидно здравје.

