Дневен хороскоп за среда, 8 октомври: Љубовниот живот е нестабилен за Лавовите, а за Вагите се заканува афера

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас. Дознајте што ѕвездите подготвуваат за вашиот хороскопски знак.ОВЕНЉУБОВ: Дисхармонија во врската. Треба да го држите темпераментот под контрола. РАБОТА: Можни се мали недоразбирања со колегите или луѓето кои работат за вас. ЗДРАВЈЕ: Инфекции.БИКЉУБОВ: Вашиот љубовен живот ќе се сведе на комуникација и површно флертување, без конкретни настани. РАБОТА: Можна промена во финансиската состојба. ЗДРАВЈЕ: ПроменливБЛИЗНАЦИЉУБОВ: Можни се нови познанства и контакти, но ништо повеќе од тоа бидејќи во моментов не сте заинтересирани за обврски. РАБОТА: Ќе се занимавате со логистика или ќе одите на службено патување. ЗДРАВЈЕ: Слабо варење.РАКЉУБОВ: Нема да има никакви новости во вашиот љубовен живот. Ќе мора да решавате проблеми што долго време сте ги туркале под тепих. РАБОТА: Можна промена на работата . ЗДРАВЈЕ: Гастритис.ЛАВЉУБОВ: Вашиот љубовен живот ќе биде нестабилен, бидејќи ќе барате слобода од сите обврзувачки врски. РАБОТА: Можни проблеми во приватниот бизнис или во сферата на финансиите. ЗДРАВЈЕ: Многу добро.ДЕВИЦАЉУБОВ: Ќе бидете заинтересирани за некој што е многу постар од вас и веројатно нема да успее. РАБОТА: Успех во сè што е поврзано со администрацијата. ЗДРАВЈЕ: Проблеми со желудникот.ВАГАЉУБОВ: Можно е да доживеете афера, но не нешто што има перспектива и може да стане сериозно. РАБОТА: Внимавајте да не направите грешка, бидејќи денес сте склони кон тоа. ЗДРАВЈЕ: Солидно.СКОРПИЈАЉУБОВ: Ќе бидете емотивно затворени кон сите, вклучувајќи го и вашиот партнер, но многу заинтересирани за физички контакт. РАБОТА: Можно е да работите со пријатели. ЗДРАВЈЕ: Нервозен стомак.СТРЕЛЕЦЉУБОВ: Во овој период не сте посветени на љубовниот живот, па затоа нема да има посебни можности за љубов. РАБОТА: Ќе се занимавате со недвижности или приватен бизнис. ЗДРАВЈЕ: Многу добро.ЈАРЕЦЉУБОВ: Многу повеќе ве интересира работата отколку како изгледа вашиот љубовен живот. РАБОТА: Ќе уживате во малку попозитивен тренд, но не очекувајте важни промени и настани. ЗДРАВЈЕ: Солидно.ВОДОЛИЈАЉУБОВ: Денес ќе бидете многу друштвени и ќе воспоставите контакт со повеќе луѓе кои ќе ви се допаднат. РАБОТА: Ќе имате одредени проблеми во работниот процес или ќе имате проблеми со властите. ЗДРАВЈЕ: Болно грло.РИБАЉУБОВ: Можете да очекувате похармоничен љубовен живот во блиска иднина, но денес ситуацијата ќе биде нестабилна. РАБОТА: Можни административни или логистички проблеми. ЗДРАВЈЕ: Габични инфекции.

