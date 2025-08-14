Дневен хороскоп за четврток, 14 август: Бикoвите нова љубов, а овој знак ќе има болки во стомакот

0 SHARES Сподели Твитни

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас. Дознајте што ѕвездите подготвуваат за вашиот хороскопски знак.ОВЕНЉУБОВ: Марс е во Вага и ви дава особено силна моќ на привлечност. РАБОТА: Можете да се надевате на успех во секој бизнис што има врска со физичка работа. ЗДРАВЈЕ: Солидно.БИКЉУБОВ: Ќе имате можности за љубов ако излегувате на забава. Ако сте во врска, можна е романтична средба со вашиот партнер. РАБОТА: Успех во креативните занимања. ЗДРАВЈЕ: Многу добро.БЛИЗНАЦИЉУБОВ: Одличното чувство за хумор може да ви донесе можности за љубов или флерт. РАБОТА: Можна е мала парична добивка, но и импулсивно трошење. Внимавајте како управувате со парите. ЗДРАВЈЕ: Болки во стомакот.РАКЉУБОВ: Ќе бидете многу страствени и фокусирани на љубовта и можно е да ви се допадне некој нов. РАБОТА: Очекувајте зголемен обем на работа ако сте претприемач. ЗДРАВЈЕ: Гастритис.ЛАВЉУБОВ: Комплицирана семејна ситуација би можела да предизвика проблем меѓу вас и вашиот партнер. РАБОТА: Успех во сферата на администрацијата, како и во правните прашања. ЗДРАВЈЕ: Слаба виталност.ДЕВИЦАЉУБОВ: Партнерот ќе биде некако поагресивен во комуникацијата, па затоа е можно хармонијата во врската да биде нарушена. РАБОТА: Можете да добиете добра понуда за работа или дури и повеќекратни понуди. ЗДРАВЈЕ: Психосоматски тегоби.ВАГАЉУБОВ: Ќе бидете привлечени од некој со кого работите или кој работи за вас, но таа љубов за жал е осудена на пропаст. РАБОТА: Работа од дома и работа во парови или со партнер. ЗДРАВЈЕ: Инфекции.СКОРПИЈАЉУБОВ: Одлична комуникација со вашиот партнер или личност што ве интересира. ДЕЛОВ: Елоквенцијата ќе ви помогне не само во љубовта, туку и во бизнисот. ЗДРАВЈЕ: Проблем со забите или коските воопшто.СТРЕЛЕЦЉУБОВ: Нема да бидете способни за стабилна врска, бидејќи ќе имате премногу можности за љубов. РАБОТА: Можна е помош од претпоставен или личност која е важна и влијателна на некој начин. ЗДРАВЈЕ: Солидно.ЈАРЕЦЉУБОВ: Можеби ќе се изненадите себеси со сентименталноста кон која сте склони денес. Силни и бурни емоции. РАБОТА: Добри меѓучовечки односи и уживање во работата. ЗДРАВЈЕ: Многу добро.ВОДОЛИЈАЉУБОВ: Можно е дури и да не барате нешто стабилно во вашиот љубовен живот, но отворените опции ќе ви одговараат. РАБОТА: Имајте корист од сè што има врска со странските земји. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.РИБАЉУБОВ: Можно е да ја освоите љубовта на влијателна или дури и позната личност. РАБОТА: Нема да можете да се потпрете на никого за да создадете поволни услови, сè ќе зависи од вас. ЗДРАВЈЕ: Нервозен стомак.

