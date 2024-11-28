Дневен хороскоп за четврток 28 ноември! Биковите ги следат недоразбирања на работа, Стрелците се впуштаат во тајна афера

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За многу членови на Зодијакот денешниот ден носи различни искушенија и промени во љубовта и бизнисот.ОВЕНЉУБОВ: Денес би можеле да имате бројни можности за љубов, кои може целосно да ве збунат доколку сте во врска. РАБОТА: Нема промени во оваа сфера. ЗДРАВЈЕ: Намален имунитет.БИКЉУБОВ: Без посебен труд ќе се најдете во различни ситуации поволни за љубов . РАБОТА: Можни се недоразбирања на работа. ЗДРАВЈЕ: Чувствителни.БЛИЗНАЦИЉУБОВ: Некого ќе ве привлекува, но прашање е дали чувствата ќе ви бидат возвратени. РАБОТА: Можно е мало несогласување со подредените. ЗДРАВЈЕ: Слабо.РАКЉУБОВ: Ќе бидете бомбардирани со можности, но можеби не баш такви што ги сакате. РАБОТА: Можен партнерски бизнис со некој поискусен од вас. ЗДРАВЈЕ: Главоболка.ЛАВЉУБОВ: Веројатно ќе ви се допадне некој со кој немате шанси да бидете. РАБОТА: Ќе ви се прелеат негативни околности во компанијата. ЗДРАВЈЕ: Многу добро.ДЕВИЦАЉУБОВ: Можностите во љубовниот живот нема да бидат доволно романтични за да ве инспирираат. РАБОТА: Можни се правни проблеми. ЗДРАВЈЕ: Проблеми со стомакот.ВАГАЉУБОВ: Денот е поволен за уживање во љубовта, но секако е само за оние кои се во врска. РАБОТА: Ќе треба да завршите некоја работа. ЗДРАВЈЕ: Стресот лошо влијае на вас.СКОРПИЈАЉУБОВ: Во овој период многу лесно се заљубувате. Исто толку лесно ви е да го освоите кого сакате. РАБОТА: Ќе имате проблеми на работа. ЗДРАВЈЕ: Проблеми со стомакот.СТРЕЛЕЦЉУБОВ: Можеби ќе доживеете тајна врска, но поверојатно е дека ништо конкретно нема да се случи. РАБОТА: Денес ќе бидете многу креативни и инспирирани. ЗДРАВЈЕ: Хормонален дисбаланс.ЈАРЕЦЉУБОВ: Сигурно ќе бидете нешто позаљубени од претходните денови. РАБОТА: Можни грешки во работата, затоа проверувајте сè неколку пати. ЗДРАВЈЕ: Солидно.ВОДОЛИЈАЉУБОВ: Во период сте кога имате проблеми со одржување на хармонијата. РАБОТА: Проблеми поврзани со правни работи. ЗДРАВЈЕ: Одлично.РИБИЉУБОВ: Ќе бидете многу емотивни, а вашето расположение е променливо. РАБОТА: Зголемен обем на работа. Ќе имате можност да покажете креативност. ЗДРАВЈЕ: Инфекции.

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