Дневен хороскоп за четврток, 5 март: Раковите напредуваат во кариерата, а еден знак очекува бонус

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас.

Еве што може да очекува секој хороскопски знак:

ОВЕН

ЉУБОВ: Среќа во љубовта. Ова е особено позитивен период за страст и секс. РАБОТА: Искористете ги партнерските работни места или помошта од партнер во вашата кариера. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.

БИК

ЉУБОВ: Ќе се чувствувате подготвени да ги изразите своите чувства или да ја прославите љубовта со вашиот партнер. РАБОТА: Среќа во областа на образованието на младите, креативноста и уметноста. ЗДРАВЈЕ: Хормонален дисбаланс.

БЛИЗНАЦИ

ЉУБОВ: Ќе ви биде лесно да ги изразите своите чувства бидејќи ќе бидете инспирирани да го направите тоа. РАБОТА: Ќе научите нешто ново, како и деловни вештини, а вашиот ентузијазам ќе се зголеми. ЗДРАВЈЕ: Внимавајте на вашата исхрана.

РАК

ЉУБОВ: Партнерството ќе стане сè што ве интересира, иако до неодамна бевте опуштени во оваа сфера. РАБОТА: Деловен успех или напредување во кариерата. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.

ЛАВ

ЉУБОВ: Вашата врска ќе стане сериозна или врска со постара личност. РАБОТА: Ќе имате проблеми на деловно ниво. Ништо нема да оди како што очекувате и сè ќе биде одложено. ЗДРАВЈЕ: Проблем со очите.

ДЕВИЦА

ЉУБОВ: Ќе бидете невообичаено некомуникативни, што ќе ѝ наштети на оваа сфера. РАБОТА: Денес ќе бидете склони кон правење грешки, иако тоа не е нешто со што вообичаено имате проблем. ЗДРАВЈЕ: Чувствително.

ВАГА

ЉУБОВ: Ќе го продлабочите односот со партнерот. Но, ако сте сами, можеби нема да имате можност. РАБОТА: Нема да можете да го постигнете она што сте го планирале и ќе ги пропуштите роковите. ЗДРАВЈЕ: Воспаленија.

СКОРПИЈА

ЉУБОВ: Може да добиете љубовна порака или страсна изјава за љубов. РАБОТА: Можни се добивки од работата. Можете да најдете работа во која ќе уживате и која ќе биде солидно платена. ЗДРАВЈЕ: Вие сте многу витални.

СТРЕЛЕЦ

ЉУБОВ: Ќе се појават можности, а вие ќе бидете авантуристички настроени, па затоа сè може да се случи. РАБОТА: Денес можете да очекувате прилив на пари, но и импулсивно трошење. ЗДРАВЈЕ: Намален имунитет.

ЈАРЕЦ

ЉУБОВ: Можно е да воспоставите контакт со некој што ве интересира. БИЗНИС: Можете да профитирате од некаков вид деловно здружение. Успешно партнерство. ЗДРАВЈЕ: Флуктуирачки крвен притисок.

ВОДОЛИЈА

ЉУБОВ: Поддршката од вашиот партнер ќе ве зближи и ќе потврди дека сте направиле добар избор. РАБОТА: Привлекувате пари, но и лесно ги трошите. Погрижете се да заштедите нешто. ЗДРАВЈЕ: Послабо.

РИБА

ЉУБОВ: Ќе бидете многу љубезни. Поради ова, можно е да напредувате, но и да направите погрешен избор. РАБОТА: Работа во областа на правото и законодавството. ЗДРАВЈЕ: Висок шеќер во крвта.

