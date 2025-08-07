Дневен хороскоп за четврток, 7 август: Шкорпиите мора да позајмат пари, а Вагите имаат потреба од детоксикација

0 SHARES Сподели Твитни

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас. Дознајте што ѕвездите подготвуваат за вашиот хороскопски знак.ОВЕНЉУБОВ: Нема да имате среќа во љубовта. Можно е да добиете само некои непобарани понуди. РАБОТА: Не се вознемирувајте поради моменталната неповолна ситуација. ЗДРАВЈЕ: Лошо.БИКЉУБОВ: Ќе бидете фокусирани на други области од животот и нема да имате време за љубов. РАБОТА: Може да доживеете промени во оваа сфера. ЗДРАВЈЕ: Чувствителни.БЛИЗНАЦИЉУБОВ: Можеби ќе размислите за промена бидејќи ќе се појават нови можности во сферата на љубовта. РАБОТА: Ќе бидете несреќни затоа што работите работа што не ви се допаѓа.ЗДРАВЈЕ: Намален имунитет.РАКЉУБОВ: Ќе бидете позатворени за нови луѓе и познанства, затоа не се надевајте на нови можности за љубов. РАБОТА: Различни искушенија ве изморија. Забавете малку. ЗДРАВЈЕ: Солидно.ЛАВЉУБОВ: Вашиот вроден оптимизам ќе биде попривлечен од кога било. Можеби ќе најдете можност за романса.РАБОТА: Можно е да доживеете одредена стагнација. ЗДРАВЈЕ: Послаба виталност.ДЕВИЦАЉУБОВ: Поволен период за правење долгорочни планови, но нема да има можност за уживање во љубовта. РАБОТА: Можни блокади во оваа сфера. ЗДРАВЈЕ: Без промени.ВАГАЉУБОВ: Проблеми се можни во оваа сфера дури и ако сте во инаку хармонична врска. РАБОТА: Блокада, особено ако се занимавате со приватен бизнис. ЗДРАВЈЕ: Потребна ви е детоксикација.ШКОРПИЈАЉУБОВ: Ќе бидете заинтересирани за љубовта, но работите нема да се одвиваат онака како што сакате. РАБОТА: Непредвидени ситуации. Можеби ќе треба да позајмите пари. ЗДРАВЈЕ: Болно грло.СТРЕЛЕЦЉУБОВ: Моментално сте во период во кој ви е важно да оставите добар впечаток, но тоа не ви е лесно. РАБОТА: Зголемени трошоци и проблеми во областа на финансиите.ЗДРАВЈЕ: Слабо.ЈАРЕЦЉУБОВ: Нема да размислувате за љубовта бидејќи сте оптоварени со деловни проблеми. РАБОТА: Можеби сè уште имате административни проблеми, но и проблеми со подредените. ЗДРАВЈЕ: Лошо.ВОДОЛИЈАЉУБОВ: Во моментов не сте во најповолна фаза за љубов, а тоа е ваша вина. РАБОТА: Можно е справување со некои правни и статусни проблеми. ЗДРАВЈЕ: Настинка.РИБАЉУБОВ: Ќе имате проблеми во оваа сфера, особено ако сте во долга врска или брак, бидејќи вашиот партнер ќе биде лошо расположен. РАБОТА: Несогласување со претпоставен. ЗДРАВЈЕ: Лошо.

Пронајдете не на следниве мрежи: