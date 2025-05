Доаѓа катаклизмичко мега цунами! Човештвото трепери од страв, научниците предупредуваат: Овој дел од светот би можел целосно да исчезне!

0 SHARES Сподели Твитни

Нова студија објавена во „Зборникот на трудови на Националната академија на науките“ откри дека земјотрес може да се случи по должината на зоната на субдукција Каскади, која се протега од северниот дел на островот Ванкувер до Кејп Мендосино, Калифорнија.Истражувачите од Технолошкиот универзитет во Вирџинија утврдија дека потенцијално силен земјотрес, во комбинација со зголемување на нивото на морето, би можел да доведе до мегацунами, кое најтешко би ги погодило жителите и имотите во северна Калифорнија, северен Орегон и јужен Вашингтон.Мегацунами е катастрофален бран предизвикан од движењето на океанската вода, што може да предизвика земјотреси, лизгање на земјиштето или вулкански ерупции.

1,000-foot-tall ‘mega-tsunami’ threatens US across three regions, experts warn https://t.co/GTZf4C8cwg pic.twitter.com/1r8URcd57j— New York Post (@nypost) May 19, 2025

Се заканува земјотрес со јачина од 8 степениЕкспертите нагласија дека постои 15 проценти веројатност ова да предизвика земјотрес со јачина од 8 или повеќе степени во следните 50 години, што би можело да предизвика потонување на крајбрежното земјиште до 2 метри.„Проширувањето на крајбрежната зона на поплавување по земјотресот во зоната на субдукција Каскади не е квантифицирано досега, а влијанијата врз користењето на земјиштето би можеле значително да го продолжат времето на закрепнување“, рече Тина Дура, главен автор на студијата и доцент на Одделот за геолошки науки на Технолошкиот универзитет во Вирџинија.Алјаска продолжува да биде жариште на лизгање на земјиштето поради нејзиниот суров терен и честите земјотреси, а со климатските промени и топењето на глечерите, падините стануваат понестабилни, а карпите се олабавуваат, пишува Дејли Меил.На Хаваи, вулканските острови имаат долга историја на мега цунами предизвикани од вулкански колапси. Пред околу 105.000 години, бран висок околу 300 метри го погодил островот Ланаи.

🇺🇸MEGA-TSUNAMI COULD SLAM U.S. COASTS — AND SCIENTISTS SAY THE CLOCK’S TICKINGA wave taller than the Eiffel Tower could one day hammer parts of the U.S., and no, this isn’t a disaster movie. Alaska, Hawaii, and the West Coast are all in the danger zone, thanks to a nasty mix… pic.twitter.com/z5HN2QGr86— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 19, 2025

Вулканите на Хаваи растат со таложење слоеви лава, што може да доведе до нестабилни падини со можност за уривање, особено за време на вулкански ерупции или земјотреси. Ова може да предизвика милиони карпи да се лизгаат во океанот, поместувајќи ја водата и создавајќи мега цунами.Бидејќи вулканите на Хаваи остануваат активни, постои голема закана, особено на југоисточната страна од Големиот Остров, каде што моментално се активни „помладите“ вулкани како што се Мауна Лоа и Килауеа. Килауеа исфрла лава со месеци, а последната ерупција заврши на 16 мај.На Западниот брег, зоната на субдукција Каскади останува една од најмоќните сеизмички области во Северна Америка – и е многу веројатно дека ќе биде погодена од уште еден голем земјотрес во наредните децении.Зоната на субдукција на Каскадата е дел од „Огнениот прстен“, каде што Тихоокеанската плоча се судира со друга тектонска плоча , предизвикувајќи „најсилните земјотреси во светот“, како и повеќето вулкански ерупции.Сепак, авторите на студијата забележаа дека земјотрес со јачина над 8 степени според Рихтеровата скала не е регистриран во овој регион од 26 јануари 1700 година.„Каскадија е уникатно место. Не е многу густо населена, но повеќето од естуарите имаат заедница во нив, и сите се во право во понорот“, рече Дура.„Искрено, мислам дека потонувањето тука би можело да има повеќе последици отколку што имало за време на други големи земјотреси низ целиот свет.“



