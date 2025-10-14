Доаѓа младата месечина во Вага: 21 октомври е клучен – 3 знаци свртуваат нов лист во животот

0 SHARES Сподели Твитни

Младата Месечина, која симболизира нов почеток во животот, нè очекува на 21 октомври во Вага, а ќе има силно влијание врз Вага, Водолија и Близнаци.Младата Месечина во Вага ја носи енергијата на нов почеток, но на посебен начин, преку врски, рамнотежа и внатрешен мир. Вагата е знак на хармонија, убавина и дипломатија, па затоа овој лунарен циклус ја нагласува потребата од поправање на односите со другите, но и со самите себе.Ова е моментот кога космосот нè повикува да воспоставиме рамнотежа помеѓу давањето и примањето. Ако сте во врска, сега можете да најдете заеднички јазик со вашиот партнер и да ги решите несогласувањата.Ако сте слободни, Младата Месечина во Вага носи можност да сретнете некој што го претставува она што сте подготвени да го видите во себе, личност која ќе ве потсети колку заслужувате почит и внимание.Нови преговориНа практично ниво, ова е одличен период за нови соработки, договори, деловни договори и креативни проекти. Сè што има врска со уметност, естетика, мода или правда сега добива „ветар во грб“.Сепак, Вагата нè учи и да не донесуваме одлуки импулсивно, туку да го слушаме нашето срце и разум. Ако во последно време се чувствувате неурамнотежено, оваа Млада Месечина може да ви помогне да пронајдете личен мир и хармонија во вашите врски.

