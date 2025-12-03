Доаѓа полната месечина во Близнаци: 5 декември е клучен – судбината на 4 знаци се менува пред крајот на 2025 година

0 SHARES Сподели Твитни

Последната полна месечина во 2025 година нè очекува на 5 декември во воздушниот знак Близнаци, а ќе има силно влијание врз Близнаците, Стрелецот, Девицата и Рибите.

Полната Месечина во Близнаци носи зголемена ментална енергија, жива комуникација и бран на љубопитност што отвора нови прашања, но и решенија.

Ова е моментот кога мислите се забрзуваат , информациите се акумулираат и луѓето чувствуваат посилна потреба да се изразат, да ги споделат своите идеи или конечно да го кажат она што го чувале во себе долго време. Полната Месечина ќе има влијание две недели и го симболизира крајот на животниот циклус.

Завршување на она што беше започнато

Кај многумина постои желба да се завршат започнатите обврски или да се разјаснат ситуациите што биле нејасни, бидејќи Близнаците бараат јасност и логика, дури и во средината на емоционалната напнатост што ја носи полната Месечина.

Ова влијание носи и изразена дружељубивост, полесно се поврзувате со другите, разговорите течат спонтано, а темите брзо се менуваат. Емоциите можат да се изразат преку зборови, па сè се доживува поинтензивно прецизно преку умот. Ако има нешто што ве мачи, сега ќе можете полесно да го формулирате. Во исто време, импулсивноста во комуникацијата ќе биде зголемена, па затоа е важно да застанете пред нешто да „излезе“.

Ненадејни одлуки

Полната Месечина во Близнаци често носи ненадејни одлуки и моменти кога ќе сфатите што е навистина важно за вас. Многумина ќе почувствуваат потреба да го променат својот начин на размислување, да воведат нови рутини за учење или да се ослободат од стресни информации и мисли.

Ова е време кога интуицијата и логиката работат заедно, отворајќи ја вратата кон нови идеи, решенија и можности што можеби не сте ги забележале претходно.

