Доаѓа полна месечина во Бик: 5 ноември е клучен – судбината на 4 знаци се менува

0 SHARES Сподели Твитни

Полната Месечина нè очекува на 5 ноември во земјениот знак Бик и го сигнализира крајот на една животна фаза. Овој лунарен период силно ќе влијае на Бик, Шкорпија, Лав и Водолија.

Полната Месечина во Бик носи силна потреба за стабилност, безбедност и уживање во она што е опипливо и реално. Ова е време кога сè што сме започнале во претходниот период може да се види во конкретна форма, но и моментот кога се ослободуваме од она што повеќе не придонесува за нашето чувство на мир и задоволство.

Одлуки што ги менуваат врските и работните места

Полната Месечина може да донесе и ненадејни одлуки за прекинување на врските или работните места што не се стабилни, бидејќи Бикот не толерира неизвесност. Овој лунарен циклус нè поканува да се поврземе со себе и да го забавиме темпото. Материјалните резултати се можни ако сме работеле со посветеност во минатото, а наградата доаѓа во форма на чувство на благодарност за сè што имаме.

Ова е Месечина што нè потсетува дека вистинската вредност не е во прекумерното трошење енергија, туку во едноставноста и уживањето во малите нешта. Полната Месечина ќе трае две недели и претставува крај на една фаза од животот, така што сме подготвени за нов почеток.

Бик, Скорпија, Водолија и Лав најмногу ќе го почувствуваат влијанието на Полната Месечина во Бик.

БИК

Вие сте еден од знаците кои ќе бидат најтешко погодени од Полната Месечина, бидејќи таа се случува во вашиот знак. Ова не е време од месецот кога не треба да донесувате важни одлуки. Обидете се да не реагирате емоционално.

ВОДОЛИЈА

Полната Месечина претставува кулминација во семејството. Односите со роднините и родителите ќе бидат затегнати во следните две недели. Можна е преселба.

ЛАВ

Полната Месечина во десеттата куќа претставува голема промена на работа. Исто така, значи криза во компанијата. Ако сакате да ја смените работата, најдобро е да почекате да помине влијанието на Полната Месечина.

ШКОРПИЈА

Ако сте во брак, Полната Месечина ви носи криза. Многу Скорпии очекуваат расправии поради несогласувања. Имајте на ум дека овој период исто така не е добар за започнување нова романса.

Пронајдете не на следниве мрежи: