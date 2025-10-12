Добитничката на Оскар, Дајан Китон, почина на 79 години: Таа беше позната како ѕвезда на филмот „Кум“

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Дајан Китон почина на 79-годишна возраст во Калифорнија.

Веста за нејзината смрт ја потврди нејзиното семејство, кое побара приватност.

Китон се здоби со слава во 1970-тите по нејзините улоги во филмовите „Кум“ и нејзината соработка со режисерот Вуди Ален. Таа освои Оскар за најдобра актерка за филмот „Ени Хол“ од 1988 година.

Во текот на нејзината долга кариера, таа е запаметена по филмовите „Клубот на првите сопруги“ и нејзината соработка со режисерката Ненси Мејерс.

Китон е родена во Лос Анџелес во 1946 година. Глумела во претстави во средно училиште, а по дипломирањето во 1964 година, почнала да глуми. Набрзо се откажала и се преселила во Њујорк.

Актерката претходно откри дека долго време се борела со булимија. Нејзиното филмско деби беше во филмот „Љубовници и други странци“, но нејзиниот голем пробив дојде кога Франсис Форд Копола ја избра за улогата на Кеј Адамс во филмот „Кум“.

Филмот беше огромен успех и ја освои наградата Оскар за најдобар филм. Китон ја повтори својата улога во „Кум 2“, кој исто така ја освои наградата за најдобар филм. Таа ја повтори улогата во „Кум 3“. Покрај овие филмови, Китон е запаметена по голем број филмски достигнувања.

Размислувајќи за својата кариера, Китон изјави за People во 2019 година: „Не знам ништо и не научив ништо. Стареењето не ме направи помудра. Без глума, би била неприлагодена“.

Китон има две деца, ќерката Декстер и синот Дјук, кои ги посвои во 1996 и 2001 година.

„Мајчинството не беше нагон на кој не можев да одолеам, туку повеќе беше мисла за која размислував долго време. Затоа се впуштив во тоа“, рече таа претходно.

