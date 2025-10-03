Добијте предност пред конкуренцијата: Три совети за барање работа за кои никој не зборува

0 SHARES Сподели Твитни

Наоѓањето нова работа е секогаш предизвик, па затоа не е изненадување што многу луѓе пребаруваат на интернет за совети и трикови. Сепак, спроведувањето на некои помалку познати тактики за барање работа може да ви помогне да стекнете предност пред конкуренцијата.Сепак, на многу луѓе не им треба да им се каже дека доброто CV и мотивационото писмо се неопходни за наоѓање работа. Во овој поглед, регрутерот и основач на услугата за пишување CV-а StandOut CV, Ендру Фенел, сподели неколку трикови за барање работа за кои ретко се зборува.Овие совети за барање работа не се толку добро рекламирани, а би можеле да ви помогнат да обезбедите привлечна понуда за работа.„Игра на броеви“На денешниот пазар на труд, работодавците имаат многу кандидати од кои можат да изберат, а понекогаш добиваат стотици апликации по отворено работно место. Затоа, шансите да аплицирате само за едно работно место и да го обезбедите се многу мали.Аплицирањето за неколку работни места одеднаш и поднесувањето на вашата биографија до што е можно повеќе менаџери за вработување ќе ги зголеми вашите шанси.Сепак, сепак треба да бидете селективни во врска со позициите за кои аплицирате, но да истражите што е можно повеќе соодветни можности. Поставете дневна или неделна цел за аплицирање, следете ги слободните работни места и одговарајте навремено.Секогаш персонализирајте ја вашата биографијаИспраќањето прилагодено мотивационо писмо е добро познат совет за барање работа, но дали го правите истото и со вашето CV? Релевантноста е клучна при аплицирање за која било работа. Вашето CV веројатно е фокусирано на една професија или индустрија, но работните места нема секогаш да бидат потполно исти.Секогаш кога аплицирате за работа, одвојте неколку минути за да ја споредите вашата биографија со објавената работа и побарајте потенцијални подобрувања што можете да ги направите.На пример, ако криете клучна квалификација на дното од вашето CV, преместете ја на врвот и означете ја. Прилагодувањето на вашето CV за секоја апликација може да бара малку повеќе труд, но тоа е подобро искористување на времето отколку креирање 10 генерички апликации кои можеби нема да го добијат вниманието што им е потребно.Земи го телефонотВо дигиталното доба, понекогаш може да изгледа малку старомодно да се контактира потенцијален работодавач преку телефон, но сепак тоа е ефикасен метод.Доколку сте аплицирале онлајн и не сте добиле одговор неколку дена, не плашете се да стапите во контакт. Пријателски разговор со компанијата ќе ви овозможи да привлечете внимание кон вашата биографија, која можеби стои неотворена.На овој начин можете да ја покажете вашата личност и да започнете да градите однос со нив. Не е секогаш лесно да се пронајдат директни телефонски броеви, но пребарувањето на LinkedIn или веб-страницата на компанијата е добро место за да ги пронајдете.

