Добро погледнете ја својата коса: Ако го забележите ова, на ризик сте од срцеви проблеми

Кога повеќето луѓе мислат на предупредувачките знаци на срцев удар, тие често мислат на оние кои директно сигнализираат за срцев удар. Тие вклучуваат вообичаени симптоми како што се болка во градите, отежнато дишење или потење. Сепак, постои знак кој може да предупреди за инфаркт месеци однапред, кој не се знаел, а се однесува на косата.

Повеќето луѓе не знаат дека всушност можат да откријат дали се изложени на ризик од срцев удар со анализа на нивната коса. Нивото на кортизол во косата обезбедува точна временска рамка за ризикот од срцев удар, според израелско-канадско истражување. Кортизолот е надбубрежен хормон кој често се нарекува „хормон на стрес“. Тоа е затоа што нивото на кортизол се зголемува кога сте под стрес.

Познато е дека постојано високите нивоа на кортизол предизвикуваат разни здравствени проблеми, вклучително и срцев удар.

Во текот на истражувањето земени се примероци од коса од 56 лица кои биле примени во болница поради срцев удар. Други 56 луѓе кои биле примени поради други причини освен срцев удар, исто така, дале примероци од косата. Истражувачите ја анализирале косата и откриле дека луѓето кои претрпеле срцев удар имале зголемено ниво на кортизол три месеци пред да бидат примени во болница.

Истражувачите откриле дека примероците од косата можат да дадат хронолошки информации за нивото на кортизол кај поединецот.

Бидејќи косата расте во просек по еден сантиметар месечно, шест сантиметри долга коса може да обезбеди информации за нивото на кортизол кај поединецот шест месеци порано.

