Додадете го овој зачин во прашокот за перење: Облеката ќе ја врати бојата и ќе биде како нова

Бојата на вашата омилена маица, може да биде еднакво интензивна како оној ден кога сте ја купиле. Се прашувате како?

Сѐ што треба да направите е да употребите еден вообичаен зачин кој го имате во кујната.

Доволна е една лажичка црн бибер и може да заборавите на скапите прашоци за алишта кои ви гарантираат дека вашето омилено парче облека никогаш нема да избледи.

Едноставно, измешајте бибер со прашокот за алишта, сипете во соодветната преграда во машината и вклучете да се пере. Црниот бибер ги топи остатоците од прашокот на вашата облека, кои се најголеми виновници што со нечистотијата во отпадната вода завршуваат и пигментите од вашата облека.

Важно е да знаете дека доколку додадете бибер во машината за перење, алиштата мора да ги перете со ладна вода.

Исто така доколку имате повеќе маици со различни бои кои морате да ги исперете, наместо скап прашок земете малку бибер и ефектот ќе биде ист.

