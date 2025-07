Додека Бастијан се бакнува со Бугарка во Грција, еве што прави Ана Ивановиќ

0 SHARES Сподели Твитни

По објавените папарацо фотографии од Бастијан Швајнштајгер во Грција со Бугарката Силвија К., со која разменува нежности, настана целосен хаос.Германските медиуми со месеци вреваат за разводот на Ана Ивановиќ и Бастијан Швајнштајгер, а двојката до денес не објави ништо за тоа.Сепак, германските медиуми го фотографираа со атрактивна русокоса на Мајорка во јуни. Станува збор за Силвија К. чии деца одат во истото училиште како неговите и Анина. View this post on Instagram A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)Сега Бастијан беше фотографиран со неа во Грција и како се бакнуваат на плажа.Ана Ивановиќ сè уште не се рекламира, а е исклучително активна на социјалните мрежи. Додека нејзиниот сопруг се сонча во Грција, таа отиде во Лондон од каде вчера објави фотографија на својот Инстаграм.„Божица“, „Каква жена, таа заслужува сè“, „Оваа измама е чиста глупост“, се коментарите.Тие имаат три сина.Инаку, Ана Ивановиќ има три деца со сопругот Бастијан Швајнштајгер, а јавно зборуваше за нивното воспитување.– Работата со деца ми е особено блиску до срцето. Емоционалниот и менталниот развој се многу важни денес. Особено затоа што сега се соочуваме со развојот на технологијата, не сме родени со неа, туку низ животот моравме да учиме. Тоа многу го промени погледот на светот и погледот кон нас како спортисти и светски познати личности. Сега ги имам овие предизвици преку моите деца – рече Ана и додаде дека нејзините деца не гледаат телевизија и немаат „iPod“ затоа што верува дека тоа предизвикува незадоволство. Колку пати сте влегле на Инстаграм и сте погледнале фотографија и си рекле: „Сега се чувствувам одлично?“. Мислам дека никогаш. Строга сум со моите деца, тие немаат никакви уреди, ipad затоа што мислам дека тоа може да доведе до негативно влијание и депресија затоа што секогаш мислите дека некој има нешто подобро – рече Ана неодамна.Го потпиша договоротПатем, врската на Бастијан и Ана отсекогаш изгледала хармонична, а во 2016 година двојката направила свечена венчавка во Венеција. Потоа, според медиумите, потпишале предбрачен договор. Според тогашните информации, Ана и Бастијан потпишале документ пред бракот со кој секој од нив го задржува имотот стекнат пред да влезат во заедницата.

Пронајдете не на следниве мрежи: