ДОДЕКА КАРЛЕУША УЖИВА НИЗ ДУБАИ, ТОЈ ГО ПОМИНУВА ВРЕМЕТО СО ОВАА ЖЕНА: МНОГУ Е ​​ВАЖНА ВО НЕГОВИОТ ЖИВОТ

На социјалните мрежи се огласи сестрата на Душко Тошиќ

Сагата за бракот на Јелена Карлеуша и Душко Тошиќ се уште трае , а епилог нема на повидок.

Познатиот пар веќе две години работи на својата врска која е полна со триење, па се уште е неизвесно дали поп дивата и фудбалерот официјално ќе се разведат или ќе го преболат проблемот и ќе се помират.

ЈК и Душко секако се трудат овој долг процес да не го погоди премногу нивното семејство.

На ќерките Атина и Ника ништо не им недостасува и редовно се гледаат со Тошиќ , ги посетуваат неговите роднини и уживаат во времето што го поминуваат со својот татко.

Врската која е под знак прашалник веќе две години е онаа што ја негуваат сестрата на Карлеуша и самата Катарина на Душко.

Двајцата беа исклучително блиски, објавуваа заеднички фотографии и очигледно се сакаа и почитуваа.

И покрај тоа што меѓу нив нема никаква лоша крв, што Катарина речиси јавно го покажа , сестрата на Душко Тошиќ не се огласила во врска со бракот, разни шпекулации или изјавите на Јелена. Таа дури и не го спомна својот брат.

Но денеска Катарина јавно му се обрати на Душко.

Таа со заедничка фотографија му го честиташе 39-от роденден. Дали и понатаму законската сопруга на Душко, Јелена, ќе го направи истото, останува да видиме.

