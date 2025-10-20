Додека кревкото примирје продолжува по бруталните израелски напади, Палестинците прашуваат: „Каде е мирот?“

0 SHARES Сподели Твитни

Кревкото примирје во Појасот Газа се соочи со својот прв сериозен тест во неделата, кога израелските сили започнаа серија смртоносни воздушни напади откако, како што рекоа, двајца израелски војници беа убиени од борци на Хамас.Доставата на хуманитарна помош во Газа е привремено суспендирана, потврди израелски безбедносен претставник.Армијата подоцна објави дека повторно ги почитува условите на прекинот на огнот, додека истиот функционер изјави дека испораката на помош ќе продолжи денес. Тој зборуваше под услов на анонимност бидејќи не е овластен да дава јавни изјави.Помина малку повеќе од една недела од почетокот на американскиот предлог за прекин на огнот, кој треба да стави крај на двегодишната војна. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека прекинот на огнот е сè уште важечки и дека „сака да се осигури дека сè ќе остане многу мирно“.Трамп им рече на новинарите во авионот „Ер Форс Уан“ дека Хамас „се однесува доста бунтовно“ и дека „имало пукање“, додавајќи дека насилството може да биде дело на „бунтовници“ во рамките на организацијата, а не на нејзиното раководство.„Ќе се решава со тоа цврсто, но правилно“, рече Трамп, не сакајќи да коментира дали израелските напади биле оправдани. „Тоа моментално е под истрага.“Американскиот потпретседател Џ.Д. Венс изјави дека може да го посети Израел во наредните денови за да ја провери ситуацијата на терен, додавајќи дека процесот на спроведување на прекинот на огнот ќе има свои подеми и падови.Палестинските претставници на Министерството за здравство соопштија дека најмалку 36 Палестинци се убиени низ Газа, вклучувајќи и деца. Израелската војска тврди дека нападнала десетици цели на Хамас откако нејзините трупи биле нападнати.Египетските медијатори, кои се вклучени во преговорите за прекин на огнот, изјавија дека се во тек континуирани контакти за да се спречи ескалација. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ѝ нареди на армијата „силно да реагира“ на какво било кршење на договорот, но не најави враќање во војна.Израел тврди дека борците на Хамас отвориле оган врз неговите позиции во Рафа, во областите под израелска контрола долж договорените линии за прекин на огнот.Хамас, од друга страна, го обвинува Израел за повеќекратно кршење на договорот и тврди дека со месеци е без контакт со своите единици во Рафа, додавајќи дека не е одговорен за инцидентите во тие области.Во Газа расте стравот дека војната би можела повторно да избувне на територијата погодена од глад, каде што Израел ја прекина помошта повеќе од два месеци претходно оваа година.„Ќе биде кошмар“, рече Махмуд Хашим од Газа, татко на пет деца, повикувајќи ги Трамп и меѓународните посредници да дејствуваат.Болницата Ал-Авда во централна Газа објави дека примила 24 тела на убиени во израелските напади врз бегалските кампови Нусејрат и Буреиџ. Најмалку шест Палестинци беа убиени во напад врз импровизирана таверна во селото Заваида, а двајца мажи беа убиени во Беит Лахиџа на север. Во Кан Јунис, во јужниот дел на Газа, беше бомбардиран шаторски камп, при што загинаа четири лица, меѓу кои жена и две деца.„Каде е мирот?“, праша Хадија Абу-Нофал додека медицинските лица во Кан Јунис лекуваа ранети деца.Во меѓувреме, Израел ги потврди идентитетите на двајца заложници чии тела Хамас ги предаде претходната ноќ – Ронен Енгел од кибуцот Нир Оз и Сонтаја Оаккарасри, тајландска работничка од кибуцот Бе’ери. Се верува дека двајцата се убиени за време на нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година, со кој започна војната.Во изминатата недела, Хамас ги предаде останките на вкупно 12 заложници. Неговото вооружено крило, Бригадите Ал-Касам, соопшти дека го пронашло телото на уште еден заложник, но дека ќе го предаде доколку условите на теренот дозволат.Израел бара Хамас да ја исполни својата обврска и да ги предаде телата на сите 28 преостанати заложници, а граничниот премин Рафа, кој ја поврзува Газа со Египет, е затворен „до понатамошно известување“.Според Министерството за здравство на Газа, Израел досега вратил 150 тела на Палестинци, вклучувајќи 15 во неделата, без да го наведе идентитетот или причината за смртта. На 7 октомври 2023 година, борците на Хамас убија околу 1.200 луѓе, повеќето од нив цивили, и киднапираа 251 лице, што го предизвика почетокот на конфликтот.

