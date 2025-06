Додека сонуваше за олимписки медали: Осумгодишно девојче и нејзиниот татко беа убиени во израелскиот напад врз Техеран

0 SHARES Сподели Твитни

Осумгодишна иранска гимнастичарка беше убиена за време на израелските напади врз станбени области во Иран.Во соопштението, Гимнастичката федерација на Исламската Република ја опиша девојката, Тара Хаџимири, како перспективна атлетичарка за земјата и го окарактеризира нападот како „уште еден доказ за чедоморство“ извршено од Израел.„Тара, талентирано девојче кое сонуваше да му донесе слава на Иран на меѓународната гимнастичка сцена, за жал загина заедно со своите родители во ракетен напад од страна на израелскиот режим на улицата Патрис Лумумба, со што се придружи на редовите на мачениците“, се вели во соопштението објавено од локалните медиуми.Во исто време, федерацијата ги осуди израелските постапки и изрази сочувство до семејството на младиот спортист.

Tara Hajmiri — a bright, innocent little Iranian girl — was killed in cold blood by the Israeli regime’s deliberate terror attacks on Iranian civilians in Tehran.Tara and her family were buried beneath the rubble of their home. pic.twitter.com/FRPapDS7yC— The Embassy of the Islamic Republic of Iran (@iranembassy_nz) June 16, 2025

Од друга страна, портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Багаеи, ги осуди израелските напади врз станбени области и нуклеарни постројки во Иран, „во време кога немаше војна во тек“. Во овој контекст, тој нагласи дека постапките на Тел Авив „целосно ги кршат сите меѓународни норми и правила“.„Ехсан и неговата ќерка немале нуклеарна бомба и не претставувале закана за никого“, рече Багаеи.Потоа ја раскажа приказната за татко и неговата ќерка кои биле убиени во напад врз населба во Техеран.„Тие беа само татко и ќерка, чиј единствен злостор беше што живееја, но дури и дишењето беше неподносливо за режим кој се плаши од децата и го смета нивното убивање за забава“, заклучи Багаеи.



Пронајдете не на следниве мрежи: