Додека чекаат да бидат тестирани спијат во кутии: Еден од најголемите аеродроми во светот се претвори во легло на заразата

海外在住の友人から 成田空港に帰国したらここに1〜2日隔離されるらしい 隔離スペースて個室かと思ってた みんなこれ感染者いたら大変なことになるよねとビクビクしてるそうです この国の政府は感染してない人までも感染させるのか… 偉い人たちからしたら私たちは税金を払い続けるただの奴隷です 気付きましょうそろそろ