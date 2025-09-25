Додик: Доаѓањето на Марта Кос во Сараево е чин на понижување на сите народи во Босна и Херцеговина

Доаѓањето на Марта Кос во Сараево претставува чин на понижување на сите народи што живеат во Босна и охрабрување за деструктивните постапки на политичката елита на бошњачките муслимани, изјави претседателот на Република Српска Милорад Додик. – пренесуваат српските медиуми.

„Кос, како и обично, се однесуваше пристрасно. Таа не се однесуваше како неутрален гостин, туку како портпарол на политиката на бошњачките муслимани. Нејзината реторика е охрабрување за поделби и раздор. Поддршка за неуспешната и невозможна политика на унитаризација и доминација на бошњачките муслимани над Србите и Хрватите, христијаните“, изјави Додик на социјалната мрежа X.

Тој потсети дека кога Марта Кос неодамна изјави дека Украина е „зрела за отворање преговори со ЕУ“, таа самата, без ничија помош, извлече нова визит-карта: комесар за Шмит и длабоката држава.

„За да биде работата уште поапсурдна – тој зборува за „европски вредности“, а истовремено турка земја што е во војна, најкорумпираната во Европа, во наводна интеграција. Каква порака испраќа тоа? Дека војната и корупцијата повеќе не се пречка, туку дека Србите – кои ја бранат сопствената автономија, Уставот, законите во Босна и Херцеговина и го почитуваат Дејтонскиот договор – се проблемот“, изјави Додик.