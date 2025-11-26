Додик збесна: Бура да ја однесе БиХ, сè живо треба да престане да постои

Поранешниот претседател на Република Српска, Милорад Додик, остро реагираше на веста дека министерот за одбрана на БиХ, Зукан Хелез, ја одбил дозволата за летот на воениот авион со кој унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, планирал да допатува од Будимпешта во Бања Лука.

Додик најави нова блокада на институциите на БиХ.

„Не ни е потребна таква БиХ. Им забранува на нашите пријатели да слетуваат на аеродромот во Бања Лука. Тоа не е нивен аеродром. Дали Сијарто е на потерница? Ниеден министер не може да дејствува еднострано. Потоа се изненадени што луѓето имаат различни ставови кон нив. Тоа е аеродром на Република Српска“, рече Додик, пренесува Klix.ba.

Хелез го негираше барањето за согласност поради постапките на унгарската влада и рече дека ќе побара од своите вработени во институциите да го блокираат донесувањето одлуки.

„Му забранувате на некого да слета во Бања Лука? Како може да слета во Сараево? Зошто не може да слета во Бања Лука? Тоа е понижување, го поканивме човекот како гостин. Очекувавме дека утре ќе биде убав ден, а не нешто обележано од некој глупав Хелез. Се смеат, мислат дека ги помешале Додик и Сијарто. БиХ треба да биде однесена од бура, сè живо треба да престане да постои. Алија добро им рече на муслиманите: „Ако не можете да создадете демократска земја, не заслужувате да ја имате“, вели Додик.

Неговата реакција доаѓа откако Хелез објави на својот официјален профил на Фејсбук дека одбил дозвола за летот на Сијарто поради постапките на унгарската влада, која отворено го поддржува Додик и неговата политика.