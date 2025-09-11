Додик најавува одмазда откако Словенија го прогласи за персона нон грата

Словенечките санкции против Милорад Додик предизвикаа политичка бура во Босна и Херцеговина. Владата на Република Српска возврати, забранувајќи им влез на словенечката претседателка Наташа Пирц Мусар и министерката за надворешни работи Тања Фајон.

Во исто време, министрите на СНСД го отфрлија Планот за реформи, оставајќи ја БиХ без повеќе од 100 милиони евра европски пари, пишува Н1.

Во моментот кога беше објавено дека Додик е непожелен во уште една земја од ЕУ, поранешниот претседател на ентитетот Република Српска одржа говор во живо на седница на Влада на Република Српска.

„Сега се чини дека нè окупираа во Босна и Херцеговина, нема да остане така. Нема да остане, ви велам дека нема да остане. И ќе дојдам тука за три месеци да ви кажам што мислев. Што ќе се случи не можам да споделам со вас или со јавноста, дел од тоа веќе се случува“, рече Додик.

Кратко по седницата, Додик и членовите на владата присуствуваа на коктел забава, а потоа одлучија да воведат забрана за влез за словенечките функционери.

Жељка Цвијановиќ беше првата што го бранеше Додик, велејќи преку социјалните мрежи дека очекува повеќе мудрост од соседните земји.

Амбасадорот на БиХ во Љубљана, Дарио Новалиќ, наведува дека листата на забрани би можела да се прошири.