Додик: Не може Европа да гради мир ако го слави етничкото чистење

Претседателот на Република Српска, Милорад Додик, изјави дека додека тој, демократски избраниот претседател, се обидува да биде елиминиран со политичка пресуда, во исто време, промоторите на војната, со пушка во рака, држат лекции за демократија и право.

„Тонино Пицула, известувачот на ЕУ за Србија, ја објави својата воена слика од „Бура“, напиша Додик на платформата X, нагласувајќи дека ако ова се европски вредности, тогаш е јасно зошто сè повеќе луѓе ги отфрлаат.

„Бев и ќе останам посветен на мирот, на дијалогот, на слободата на луѓето да ги избираат своите лидери. Европа не може да гради мир ако го слави етничкото чистење. И не може да го брани законот ако ги наградува оние што го згазија со оружје“, рече Додик.