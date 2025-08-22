Додик: Приведено е лицето кое стои зад лажната дојава за бомба, пронајден и телефонот

Дојавата за закана со бомба во Народното собрание на Република Српска била лажна, потврди Министерството за внатрешни работи на Република Српска. Претседателот на Република Српска, Милорад Додик, изјави дека Мирко Миљатовиќ од Нови Град лажно пријавил дека има бомба во Народното собрание на Република Српска. Како што изјави Додик, според извори во Полициската станица во Нови Град, Миљатовиќ бил активист на Листата за правда и ред на Небојша Вукановиќ.

Тој истакна дека Миљатовиќ е лишен од слобода и дека е пронајден телефонот што го користел за лажно да пријави дека има бомба во Народното собрание на Република Српска. „Тоа е полициски извештај“, рече Додик за време на вонредна седница. Ве потсетуваме дека во пресрет на почетокот на вонредната седница на Народното собрание на Република Српска, беше примена анонимна дојава за поставена бомба во зградата на Собранието.

Почетокот на седницата беше одложен, а по извештајот, пратениците, министрите во оставка, новинарите и персоналот ја напуштија зградата на Народното собрание. Генералниот секретар на Народното собрание на Република Српска, Боран Босанчиќ, претходно изјави дека повикувачкиот број од кој е примена заканата за бомба е од Босна и Херцеговина. „Белешкиот број беше 065, но не можам да откријам повеќе детали поради полицијата“, изјави Босанчиќ за новинарите.

Вонредната седница на Народното собрание беше закажана да започне во 10:00 часот, а на дневен ред е и разгледување и усвојување на одлука за распишување референдум за одлуките на Судот на Босна и Херцеговина и Централната изборна комисија против претседателот на Република Српска, Милорад Додик. Предложено е на дневен ред да се најде усвојувањето на оставката на премиерот на Република Српска, Радован Вишковиќ, по што ќе следат информации за пресудата на Судот на БиХ против претседателот на Република Српска, Милорад Додик, и одлуката на Централната изборна комисија на БиХ за престанок на мандатот на претседателот на Република Српска, како и ставот на Народното собрание за идните активности на институциите на Република Српска, пренесува РТРС.

Ќе се разгледува и предлог-законот за измени на Законот за референдум и граѓанска иницијатива (по итна постапка), а меѓу точките на дневен ред е разгледувањето и усвојувањето на одлуката за распишување референдум во врска со пресудата на Судот на БиХ против претседателот на Република Српска и одлуката на Централната изборна комисија на БиХ за престанок на мандатот на претседателот на Република Милорад Додик.