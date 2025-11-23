Додик: Сакаа да ме отстранат во нефер процес, но сега не имаат двајца Додик

Претседателот на СНСД, Милорад Додик, вечерва ја потврди победата на кандидатот на неговата партија, Синиша Каран, на предвремените претседателски избори.

„Разликата во гласовите е речиси 10.000 гласови. Ова е голема победа. Овој резултат е доказ дека владата има поддршка од народот. Му честитам на Синиша Каран за изборот за претседател на Република Српска“, рече Додик во изборниот штаб на СНСД на крајот од изборниот ден.

Тој рече дека очекува разликата во корист на Каран во споредба со противникот на СДС, Бранко Блануша, да биде помеѓу 12 и 13 илјади гласови.

„Оваа победа е голема за нас, имајќи ги предвид условите во кои ги објаснувавме потезите на другите луѓе. Ова значи целосна стабилизација на Република Српска“, рече Додик и му честиташе на Каран за победата за претседател на Република Српска.

„Му честитам на Каран за неговиот избор за претседател на Република Српска. Би ѝ честитал и на другата страна. Водевме кампања без ниту еден лош збор“, рече Додик, истакнувајќи дека сакале да го отстранат во нефер процес, но дека сега, како што рече, имаат двајца Додик.

Додик, исто така, го повика Дарко Бабаљ (СДС) да не ги повикува луѓето да излезат на улица и предупреди дека тоа може да резултира со кривична одговорност.

Додик, исто така, рече дека главниот херој на денешните избори е народот на Република Српска, нагласувајќи дека овој резултат ќе биде зајакнат со гласови од дијаспората.

„Не ме прашувајте од каде го знам ова“, рече Додик.

Додик изјави дека денешната победа на кандидатот на оваа партија Синиша Каран на предвремените избори за претседател на Република Српска потврди дека владата ја има поддршката од народот.

Додик им се заблагодари на сите што придонесоа за да се направи фер првиот ден.

Тој рече дека народот не ги сака овие избори, што се покажа со ниската излезност.

Додик повтори дека победата на Каран е несомнена.

„И ние излеговме со резултат на изборите во 2022 година кога бевме сигурни. Оние што загубија веројатно се разочарани, но ние ќе ги победиме на следните избори“, рече Додик.

Додик нагласи дека Република Српска сега ќе се занимава со своето репозиционирање, односно ќе бара враќање на запленетите надлежности.

„Бараме сите надлежности да ни бидат вратени, а Синиша Каран ќе работи на овие задачи како професор по уставно право, а јас ќе работам многу упорно на организациските задачи за да соберам доволно гласови за да наметнам решенија и да го добијам она што го добивме со Дејтонскиот договор“, рече Додик.

Тој додаде дека политиката на СНСД отсекогаш била јасна и отсекогаш била посветена на Српска и народот.

„Драго ми е што мнозинството луѓе гласаа на овој начин, го поддржаа Каран, СНСД“, нагласи Додик и додаде дека ова го гледа како поддршка за него.

Кандидатот на Додик прогласи победа

Според податоците објавени од СНСД по обработката на 95,61 процент од избирачките места, Каран води со околу 8.500 гласови во споредба со неговиот противник Бранко Блануша од СДС. Сепак, станува збор за внатрешни резултати на партијата, а не за официјални податоци на Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина.

Каран стана кандидат на СНСД откако на лидерот и претседател на РС, Милорад Додик, му беше забрането да се кандидира за функција и да извршува јавни функции поради кршење на одлуките на високиот претставник Кристијан Шмит.

Во Бања Лука, најголемиот град во ентитетот, Блануша постигна убедлива победа со приближно 13.000 гласови, што внесе дополнителна динамика во изборните толкувања на двете партии. Претходно, СДС изјави дека „само чудо може да ја искриви сликата“, нагласувајќи ја својата верба во победата на својот кандидат. СНСД, од друга страна, изјави дека не се целосно задоволни од излезноста на гласачите, оценувајќи дека дел од нивната база на гласачи не излегле на изборите.