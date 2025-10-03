Додик со Путин: Република Српска спречува испораки на оружје од Босна и Херцеговина во Украина

Претседателот на Република Српска, Милорад Додик, изјави дека претставниците на Република Српска на ниво на босанската влада најмалку четири пати спречиле испорака на производи од босанската одбранбена индустрија во Украина, но не ја исклучил можноста за тајни испораки.

„Имавме обиди, босанските муслимани се обидоа четири пати сомнително да испратат оружје од нивните фабрики за одбрана, кое можеше да заврши во зоната на конфликт во Украина. Ние, користејќи ги позициите што ги имаме на босанско ниво, го спречивме тоа… Не можеме да гарантираме дека немало тајни пратки, но она што го знаеме е дека нема да дозволиме никакви пратки од овој тип“, изјави Додик за новинарите по 22-от годишен состанок на Меѓународниот дискусионен клуб Валдаи во Сочи, објавија руските медиуми.

Додик се сретна со рускиот претседател Владимир Путин во Сочи во четврток. За време на средбата со Додик, рускиот претседател ја опиша ситуацијата во Република Босна и Херцеговина како тешка. Тој исто така нагласи дека неговиот соговорник прави многу за градење односи со Русија. Додик рече дека е задоволен што има можност да разговара за „добри, стабилни и стратешки важни билатерални односи“.