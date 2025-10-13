Додик ѝ честита на Српската листа: Победа што гарантира опстанок на српскиот народ на Косово и Метохија

Претседателот на Република Српска, Милорад Додик, ѝ честиташе на Српската листа за победата на локалните избори, велејќи дека сега Србите на Косово и Метохија ќе одлучат за својата судбина.

„И честитам на Српската листа за величествената и убедлива победа на изборите. Победа што значи дека српскиот народ на Косово и Метохија ќе одлучат за својата иднина“, напиша Додик на социјалната мрежа Х.

Како што рече, оваа победа го гарантира опстанокот и опстанокот на нашиот народ.

„Денес, Србите храбро и решително покажаа што значи лојалност и верба во нивната татковина. Со единство, тие ги победија сите неправди. Режимот на Курти е поразен денес. Му честитам на претседателот Александар Вучиќ за големата победа“, напиша Додик.

Вучиќ: Српска листа убедливо победи во 9 општини во Косово и Метохија