Докажано најздравата риба од конзерва: Го штити срцето, одлична е за мозокот и треба да ја јадете 2-3 пати неделно

0 SHARES Сподели Твитни

Конзервирањето ја одржува храната свежа и за јадење, особено храната која е склона кон развој на различни патогени, а во процесот на конзервирање храната исто така поминува низ процес на стерилизација.

Нутриционистот д-р Џес Кординг вели дека, според професијата, најздрава конзервирана храна е сардината, но и другата конзервирана риба која е достапен извор на протеини, но и одржлива и не бара долга подготовка или готвење, пренесува Espreso.

Како што објаснува, употребата на конзервирана риба во исхраната има бројни здравствени придобивки.

„Конзервираните сардини имаат тенденција да имаат помалку жива од многу други видови риби и се сметаат за еден од најдобрите избори на морска храна, особено ако свежите сардини не се достапни“, вели д-р Кординг.

Кога јадеме сардини, додава д-р Кординг, добиваме голема количина на протеини, витамин Д и антиинфламаторни омега-3 масни киселини, а маслиновото масло обезбедува мононезаситени масти здрави за срцето.

Експертите препорачуваат две до три порции конзервирана риба неделно, измешана со тестенини или сама, а можете да ја додадете и во разни салати.

Пронајдете не на следниве мрежи: