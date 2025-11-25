Докази за дивогрaдбите во Чаир имаме. Коцевски воздржан кога и кое ЈО ќе постапува

0 SHARES Сподели Твитни

Проблематичните легализации во Чаир се обработуваат низ два предмета – едниот, по допрен глас, во Основното јавно обвинителство Скопје, а другиот, по пријава на поранешната градоначалничка на Град Скопје, Данела Арсовска, во ОЈО за гонење организиран криминал и корупција.

Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски во интервју за „360 степени“ на МРТ 1 кажа дека двата предмета се меѓусебно поврзани и дека најверојатно ќе се спојат. Вели и дека има доволно докази.

Коцевски: Тие два предмета најверојатно ќе се спојат или се споени, затоа што се и меѓусебно поврзани, има доволно докази, ќе видиме натаму како ќе се одвива. Значи, се водат два предмети во моментов, беа заведени два предмети.

360°: Ќе бидам малку индискретен. Ми се чини дека првиот предмет за којшто зборувате, по допрен глас, бевте пред одлука да го затворите без да имате осомничени, да не отворите истрага. Сега, според ова што го зборувате, како да не одите во таа насока?!

Коцевски: Видете, никогаш ние не сме рекле официјално дека ќе го затвориме предметот. Можеби тоа се гласини. Ние собираме докази до последниот момент, до донесување на јавнообвинителска одлука. Така што, изјава некаква или соопштение дека ние тој предмет ќе го затвориме, јас колку што се сеќавам…

360°: Не, јавно немало.

Коцевски: Ама видeте, едно е да има јавно, друго е постапката да се води онака како што треба.

360°: Имате ли потврдено фалсификати?

Коцевски: Видете, ништо не можам да ви кажам, затоа што ви реков, тие два предмета ќе видиме и кое обвинителство ќе биде надлежно да постапува.

360°: Добро, ќе биде интересно бидејќи и таму има засегнати луѓе блиски до актуелната гарнитура на власт.

