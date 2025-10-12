„Доколку Зеленски итно не се согласи на преговори, Украина може да исчезне“

0 SHARES Сподели Твитни

За секој отров има противотров, изјави белорускиот претседател Александар Лукашенко на маргините на самитот на Заедницата на независни држави, зборувајќи за потенцијалната испорака на ракети со долг дострел „Томахавк“ во Киев.„За секој отров постои противотров. Мислам дека претседателот на Соединетите Американски Држави го разбира ова подобро од кој било друг“, рече Лукашенко .Според неговите зборови, американскиот претседател Доналд Трамп разбира дека испораката не смее да се случи бидејќи во тој случај би се користел „противотров“.Тој верува дека Вашингтон нема да испорача „ томахавци “ и дека сè ќе биде во ред, бидејќи, како што наведува, го познава Доналд Трамп како личност.„Мислам дека треба да се смириме во овој поглед. Веќе реков дека нашиот пријател Доналд има одредени тактики, особено за решавање на најитните прашања“, забележа Лукашенко.Како што додава тој, Трамп , соодветно, понекогаш врши притисок врз надлежните органи и луѓето, понекогаш зазема поостар пристап, а потоа неговата тактика е „малку да се опушти и да се повлече“.„Значи, не треба да го сфаќаме толку буквално, дека ќе полетаат утре“, објасни Лукашенко.„Украина може да исчезне“На маргините на самитот во Таџикистан, новинарите го прашаа белорускиот претседател кога украинското раководство ќе сфати дека преговорите се подобри од војната. Лукашенко истакна дека претходно ги обвинувал европските лидери за нивната неспособност да преговараат. Но, тука, смета тој, треба да се земе предвид и ставот на Володимир Зеленски .„Во последните денови добивме многу информации дека проблемот овде не е во САД, кои се желни за напредок, ниту во Русија, која е подготвена за напредок, ниту во европските лидери . Проблемот е повеќе во Зеленски. Мислам дека тој разбира и ќе разбере сè“, смета белорускиот лидер.Во исто време, шефот на државата го привлече вниманието на ставот на Зеленски.„Мислам дека Зеленски е склонен да прифати силен притисок однадвор. Потоа, под тој притисок, ќе донесе соодветни одлуки.“Во исто време, Лукашенко е убеден дека ваквите одлуки мора итно да се донесат за да се избегне сценарио во кое Украина би можела да исчезне како држава.„Тие треба итно да се активираат. Русија напредува на фронтот. Го кажувам ова одговорно, бидејќи всушност го следам секој ден. А тоа би можело да доведе до исчезнување на Украина како држава“, рече белорускиот лидер.

