0 SHARES Сподели Твитни

Судијата Ивица Стефановски, кој го суди предметот за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски, закажа две нови рочишта, предвидени обвинетиот Љупчо Палевски-Палчо да продолжи со давање на исказ за ужасните настани. Ова доаѓа откако денешното рочиште се одложи поради отсуство на Јовица Страшевски, адвокат на Палевски.

До Кривичен суд, била доставена документација од Страшевски во која се наведува дека тој не може да присуствува поради здравствен проблем кој вчера му бил дијагностициран. Судијата рече дека ова е прво одлагање и дека судот ќе има разбирање, но нема да дозволи да се повтори.

„Доколку се случи уште еднаш вакво нешто, ќе поставам бранител по службена должност“, рече судијата Стефановски.

Повеќе тука

The post „Доколку се случи уште еднаш вакво нешто, ќе поставам бранител по службена должност“ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: