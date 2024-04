Докторка предупредува дека ОВИЕ 4 ХРАНИ НИКОГАШ НЕ ТРЕБА ДА ГИ ЧУВАМЕ ВО ФРИЖИДЕР бидејќи стануваат ТОКСИЧНИ И КАНЦЕРОГЕНИ: „Може да дојде до откажување на бубрезите и црниот дроб“

0 SHARES Сподели Твитни

По навика, многу намирници чуваме во фрижидер, иако не припаѓаат таму. Во конкретни четири случаи не само што ќе го расипеме вкусот, туку може и да се отруеме, предупреди докторка Димпле Џангда од Мумбаи.Индиската докторка и авторка на бројни популарни книги за здравјето на Инстаграм ја следат повеќе од половина милион луѓе, а таа редовно прави кратки видео содржини со цел да ги приближи здравствените теми до нејзините бројни следбеници и корисници на социјалните мрежи, но и до предупредуваат за одредени грешки кои несвесно ги правиме, а кои можат да му наштетат на здравјето. View this post on Instagram A post shared by Luxury • Success • Business (@millionaireslist)Индиската докторка и авторка на бројни популарни книги за здравјето на Инстаграм ја следат повеќе од половина милион луѓе, а таа редовно прави кратки видео содржини со цел да ги приближи здравствените теми до нејзините бројни следбеници и корисници на социјалните мрежи, но и до предупредуваат за одредени грешки кои несвесно ги правиме, а кои можат да му наштетат на здравјето.ЛукДокторката најпрво спомна лук и објасни дека никогаш не треба да купуваме излупен и да го ставаме во фрижидер бидејќи брзо ќе се појави мувла на него.„Таков лук е канцероген. Купувајте неизлупен, а излупете го и исечете го само кога планирате да готвите и секогаш чувајте го надвор од фрижидер“, предупреди таа.Кромид„ Кромидот е отпорен на ниски температури. Кога ќе го чувате во фрижидер, се претвора во шеќер и се појавува мувла. Многу луѓе грешат да го преполоват кромидот, да користат една половина, а другата половина да ја стават во фрижидер. Не правете го тоа затоа што ги собираат сите лоши бактерии на неа, а потоа мувла“, вели докторот од Индија.ЃумбирТретата храна која многумина ја чуваат во фрижидер, но воопшто не треба е ѓумбирот.„ Ѓумбирот во фрижидер брзо фаќа мувла, а тоа е опасно поради откажување на бубрезите и црниот дроб“, предупреди д-р Јангада.ОризЈангда се осврна и на неодамнешниот тренд, имено дека многу луѓе чуваат варен ориз во фрижидер.„Луѓето почнаа да го чуваат варен ориз во фрижидер поради неговата отпорност на скроб и мислат дека помага во намалување на нивото на холестерол и шеќер во крвта, но всушност оризот најбрзо добива мувла“. „Ако сакате да го чувате во фрижидер, не го оставајте повеќе од 24 часа“, објасни таа.Националната здравствена служба (NHS) предупредува дека неварениот ориз може да содржи спори на Bacillus cereus, бактерија која може да предизвика труење со храна. Спорите можат да преживеат кога оризот е сварен.

