0 SHARES Сподели Твитни

Оваа ментална заматеност, позната како „мождана магла“, не е болест сама по себе, туку збир на симптоми – тешкотии со концентрација, заборавеност и ментална успореност.

Според д-р Тарака, лекар и експерт во емисијата Morning Live, можданата магла може да се појави во различни ситуации – од премногу обврски до хормонални промени како менопауза. Таа советува неколку едноставни чекори за справување:

Бидете благи кон себе – маглата е привремена и често сигнал дека мозокот е уморен или преоптоварен.Креирајте рутина – предвидливиот дневен ритам го намалува заморот од постојано донесување одлуки.Правете паузи – дури и 5–10 минути одмор помагаат мозокот да се „ресетира“.Користете потсетници – препуштете ја технологијата да памети за вас и ослободете простор за фокус.Дополнително, д-р Тарака препорачува да се следи акронимот SWANS за јасен ум и подобро здравје на мозокот:

(Сон) – 7–9 часа спиење секоја ноќ.(Вода) – редовна хидратација за одржување концентрација.(Активност) – движењето го поттикнува протокот на крв и кислород.(Исхрана) – здрава, интегрална храна богата со хранливи материи.(Стрес) – редукција на хроничниот стрес преку релаксација и хобија.„Мозочната магла не е знак на личен неуспех,“ нагласува докторката. „Тоа е начин на кој мозокот ни кажува дека му треба одмор.“

The post Докторка советува: Како да се ослободите од „мозочната магла“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: