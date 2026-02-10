Доктор објаснува што се случува со вашето тело кога не пиете доволно вода

0 SHARES Сподели Твитни

Докторка ги објасни негативните ефекти што недоволното внесување вода може да ги има врз телото, а нејзиниот совет можеби ќе ве натера барем понекогаш да го замените утринското кафе со чаша вода. Иако оптималната дневна количина на вода не е иста за секого, постојат општи упатства. Децата на возраст од четири до осум години треба да пијат околу 1,2 литри на ден, додека на луѓето над 60 години им се препорачува да пијат помеѓу 1,6 и 2 литри.

Но што се случува ако не ги консумирате овие количини редовно? Докторката Надира Авал откри за „Метро онлајн“ како реагира телото кога хронично му недостасуваат течности.

Мозок

Според д-р Авал, кога не пиете доволно вода, волуменот на крвта се намалува, што може да доведе до намалено снабдување со кислород во мозокот. Ова најчесто се манифестира со главоболки, чувство на притисок во главата или намалена концентрација.

Уста, кожа и усни

„Како што телото дехидрира, производството на плунка се намалува, предизвикувајќи чувство на сувост или лепливост во устата“, објасни докторката. Таа додаде дека усните често стануваат суви и испукани.

Дехидратацијата, исто така, влијае на изгледот на вашата кожа, правејќи ја помалку еластична и затегната. Еден лесен начин да се провери е да се направи тест за тургор на кожата. „Тестот за тургор на кожата се прави со нежно стискање на кожата на задниот дел од раката и пуштање“, објасни таа. „Ако кожата не се врати брзо во форма, туку наместо тоа остане збрчкана, тоа може да биде знак на дехидратација.“

Ниво на енергија

Заморот е еден од најчестите знаци дека не пиете доволно вода. Кога на вашето тело му недостасуваат течности, тоа мора да работи дополнително напорно за да ги извршува основните функции, што може да резултира со исцрпеност и недостаток на енергија.

Ако се чувствувате уморни, но не сте лишени од сон, многу е можно едноставно да сте дехидрирани. Во потешки случаи, дехидрацијата може да предизвика и пад на крвниот притисок, што може да доведе до вртоглавица или дури и несвестица, предупреди д-р Авал.

„Кога ќе се појават овие симптоми, важно е веднаш да се дејствува. Во повеќето случаи, блага до умерена дехидратација може да се третира со зголемен внес на течности“, рече таа.

„Сепак, тешката дехидратација или дехидратацијата кај ранливи групи, како што се малите деца и постарите лица, може да бара медицинска помош.“

