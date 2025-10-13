Доктор открива која „здрава“ храна треба да ја избегнувате во процесот на слабеење

0 SHARES Сподели Твитни

Постојат некои намирници кои често се рекламираат како здрави, но всушност можат да го попречат губењето на тежината.

Д-р Френклин Џозеф откри пет намирници што одбива да ги чува во својата кујна бидејќи вели дека тие тајно го саботираат процесот на губење на тежината, иако на прв поглед може да изгледаат „здрави“.

Од храна за појадок до ужинки, многу од најлошите намирници се рекламираат како здрави опции, но докторот вели дека тие имаат поголема веројатност да предизвикаат желба за храна отколку да помогнат во губењето на тежината.

„Ова се намирници кои изгледаат здраво, звучат здраво и често се рекламираат како паметни избори. Сепак, тие се измамнички и честопати ги прават луѓето погладни, поуморни или посклони кон прејадување“, објаснува тој.

Овошен сок

Тоа е еден од најбрзите начини да го зголемите шеќерот во крвта. Ги отстранувате сите влакна од овошјето и пиете чист шеќер. Дури и таканаречениот сок без шеќер може да има ист ефект како газиран пијалок.

Протеинска гранола

Звучи како одлична опција, но повеќето од нив се полни со шеќер, масло од семки и празни калории. Само затоа што пишува „протеини“ не значи дека е добра опција во процесот на слабеење.

Сушено овошје

Една шака суво грозје има иста количина шеќер како и една шака бонбони. Порциите се мали, но калориската содржина е огромна. Многу е подобро да се јаде свежо овошје, кое ве заситува.

Оризови галети

Имаат малку калории, но не даваат чувство на ситост. Луѓето ги јадат мислејќи дека се добри, а потоа огладнуваат еден час подоцна.

Јогурт со ниска масленост

Се претставуваат како здрав оброк, но во основа се десерт. Повеќето од нив се полни со шеќер или вештачки засладувачи. Многу е подобро да се консумира обичен грчки јогурт со малку бобинки.

