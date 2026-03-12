Доктор открива три состојби што можете да ги наследите од родителите

0 SHARES Сподели Твитни

Иако многу здравствени состојби се резултат на начин на живот или едноставно лоша среќа, генетиката игра клучна улога во подложноста на одредени болести. Ако вашите родители или баби и дедовци имале болест, поголема е веројатноста да ја развиете. Ова, секако, не значи дека болеста е неизбежна, но укажува на зголемен ризик. Д-р Клер Грејнџер идентификуваше три вообичаени состојби кои се значително под влијание на генетиката.

Дијабетес

Постојат два вида дијабетес. Додека тип 1 е автоимуна болест, тип 2 е поврзан со начинот на живот, но и со генетиката.

„Дијабетесот тип 2 е една од најчестите состојби со наследна компонента. Иако фактори како што се исхраната, тежината и активноста играат значајна улога, генетиката може да ја зголеми подложноста на болеста“, објасни д-р Грејнџер.

„Ова не значи дека болеста е неизбежна, но сугерира дека треба да бидете проактивни: редовно да одите на лекарски прегледи, да одржувате здрава тежина и да ги следите симптомите како што се зголемена жед, замор или често мокрење“, додаде таа.

Астма

Астмата е честа состојба која ги зафаќа дишните патишта, предизвикувајќи стегање во градите, кашлање и отежнато дишење, а сериозноста на симптомите може да варира од блага до многу тешка.

„Астмата е уште една состојба која често се јавува во семејства“, вели д-р Грејнџер.

„Истражувањата покажуваат дека децата имаат поголема веројатност да развијат астма ако едниот или двајцата родители ја имаат. Астмата има силна генетска компонента.“

Генетиката не влијае само на астмата.

,,Ако вашите родители имаат астма, поленска треска или егзема, можеби сте посклони кон развој на респираторни или алергиски заболувања. Раната дијагноза и соодветниот план за лекување можат значително да го подобрат квалитетот на вашиот живот“, објасни докторот.

Акни

Иако акните често се сметаат за проблем само кај тинејџерите, тие можат да продолжат и во зрелоста. Нивниот изглед е под влијание на исхраната и начинот на живот, како и на генетиката.

„Акните често се сметаат само за минлива фаза од адолесценцијата, но генетиката може да игра значајна улога во тоа кој ги развива и колку е сериозна состојбата“, вели д-р Грејнџер.

„Многу луѓе не знаат дека акните можат да бидат наследни. Ако вашите родители имале постојани акни или се бореле со нив во зрелоста, поголема е веројатноста и вие да ги имате. Генетиката може да влијае на сè, од производството на себум до тоа како кожата реагира на бактерии и воспаленија“, заклучи таа.

