Доктор предупредува за клучниот симптом на срцеви заболувања што можеби го превидувате

0 SHARES Сподели Твитни

Лекарите предупредуваат за важен, но често занемарен знак на срцева болест што може да се забележи во нозете. Срцевите заболувања опфаќаат низа состојби, вклучувајќи коронарна артериска болест, срцева слабост и нарушувања на срцевиот ритам.

Според Британската фондација за срце, повеќе од осум милиони луѓе во Велика Британија живеат со кардиоваскуларни заболувања. Во САД, речиси 2.500 луѓе умираат од нив секој ден. Затоа е важно навреме да се препознаат предупредувачките знаци.

Помалку познат симптом што се јавува во нозете

Д-р Бавини Шах од LloydsPharmacy Online Doctor објасни дека отокот во нозете, познат како едем, е еден од помалку познатите симптоми на срцеви заболувања. Едемот е предизвикан од насобирање течности во ткивата, а состојбата често се влошува во текот на денот.

Британската национална здравствена служба наведува дека симптомите вклучуваат отечени глуждови, стапала или нозе, сјајна и затегната кожа, промени во бојата на кожата, чувство на непријатност или вкочанетост и појава на вдлабнатини на кожата при притисок.

Британската фондација за срце објаснува дека срцевата слабост предизвикува оток во глуждовите и стапалата бидејќи срцето не пумпа крв доволно ефикасно. Потоа крвта се собира во вените на нозете и стапалата, зголемувајќи го притисокот во вените и принудувајќи ја течноста да се влее во околното ткиво, предизвикувајќи оток.

Ако се појави оток на двете нозе и е придружен со отежнато дишење, болка во градите или екстремен замор, ова може да укажува на срцева слабост или друг сериозен срцев проблем. Во овој случај, треба што поскоро да посетите лекар.

Други предупредувачки знаци

Д-р Шах истакнува дека болката во градите, отежнатото дишење, неправилниот пулс и екстремниот замор се исто така симптоми кои не треба да се игнорираат. Британската фондација за срце наведува десет знаци кои можат да укажуваат на проблеми со срцето и за кои вреди да се посети лекар. Тоа се болка во градите, болка во стомакот која се чувствува како лошо варење, болка што се шири кон раката, вилицата или грбот, потење и чувство на задушување, гадење, отечени глуждови, болка во нозете, силен замор и срцеви палпитации.

Како да се намали ризикот од срцеви заболувања

Според клиниката Мајо, ризикот од срцеви заболувања може да се намали со промени во животниот стил, особено со поздрава исхрана и редовна физичка активност. Престанокот со пушење е еден од најважните чекори бидејќи хемикалиите во тутунот го оштетуваат срцето и крвните садови, а ризикот почнува да се намалува во рок од еден ден од откажувањето.

Се препорачува да се јаде повеќе зеленчук, овошје, грав и други мешунки, посно месо и риба, млечни производи со ниска масленост, интегрални житарки и здрави масти како што се маслиновото масло и авокадото.

Од друга страна, треба да се намали внесот на сол, храна богата со натриум, шеќер и засладени пијалоци, рафинирани јаглехидрати, алкохол и високо преработена храна како што се сувомеснатите производи. Исто така, препорачливо е да се ограничат заситените масти од црвеното месо, полномасните млечни производи, палминото и кокосовото масло, како и транс мастите што се наоѓаат во пржената брза храна, чипсот и пекарските производи.

The post Доктор предупредува за клучниот симптом на срцеви заболувања што можеби го превидувате appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: