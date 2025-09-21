Доктор предупредува: Сода бикарбоната е грешка – овие 2 намирници се спас за вашиот стомак и чинат малку пари

0 SHARES Сподели Твитни

Гастроентерологот проф. д-р Воислав Перишиќ предупреди за содата бикарбона што луѓето ја пијат сами.

„Тоа е стар трик, јадеш нешто и не ти одговара, па земаш таблета против киселини. Ако се чувствуваш подобро по 45 минути, толку од киселините. Каква сода бикарбона, човеку?! Ја неутрализира киселината половина час и ефектот е завршен, исчезнат. Мора да земаш лекови кои имаат продолжено дејство, содата бикарбона е принципот – држи вода додека мајсторите не си заминат“, рече д-р Перишиќ.

Нутриционистката Милка Раичевиќ додаде дека за да имате здрав стомак, треба да се грижите за него и да јадете многу растителни влакна, кои природно го зајакнуваат и го штитат од иритација.

„Влакната го штитат нашиот стомак, а јас би ги исфрлила печурките. Тие се многу лукави, и малку луѓе можат да ги толерираат. Како кромидот. Сè зависи од тоа како се подготвени“, рече таа и даде совет за подготовка на кромид.

„Ставете исечен кромид во вода, почекајте мирисот на сулфур да се распрсне, и дури потоа додадете го во јадењето и нема да ви пречи. Има толку многу видови кромид, а потоа и сремуш што никој не се замара… Комбинирајте го со сирење или павлака, тоа ќе го неутрализира проблемот. Целиот свет прво јаде салата, а потоа главно јадење, а за жал не користиме доволно од оваа храна што ја имаме преку целата година. Суровата зелка е најевтина и многу здрава храна, исто како морковите. Треба да се јаде свежа, а не да се фрла во супа, кога е зготвена, телото може да користи помалку од здравите состојки од неа“, рече таа.

