Документарецот за Меланија Трамп „признава пораз“: По лошите резултати во кината, се сели на стриминг услуга

Документарниот филм „Меланија“, кој го следи животот на американската прва дама Меланија Трамп, практично го призна поразот по многу лошите резултати на бокс офисот.

Филмот, во режија на Брет Ратнер, требаше да биде голем проект на Amazon MGM Studios. Документарецот прикажува приближно 20 дена од животот на Меланија Трамп во периодот пред втората инаугурација на нејзиниот сопруг, американскиот претседател Доналд Трамп.

Филмот пристигна во кината кон крајот на јануари и заработи 7 милиони долари во првиот викенд, што на почетокот изгледаше ветувачки. Сепак, посетеноста набрзо драстично се намали. Веќе во третата недела, гледаноста се намали за повеќе од 60 проценти, а до четвртата недела, филмот целосно исчезна од листата на најгледани филмови.

Филмот заработи 16,6 милиони долари низ целиот свет, далеку под очекувањата со оглед на неговиот висок буџет и маркетиншки напори кои вкупно изнесуваа десетици милиони долари. Меѓународните резултати беа особено лоши, при што филмот заработи само околу 291.000 долари надвор од САД.

Поради лошите резултати од кино-салите, студиото одлучи брзо да го префрли филмот на стриминг. Документарецот ќе биде достапен на Amazon Prime Video почнувајќи од 9 март, со надеж дека ќе надомести дел од инвестицијата преку гледаност преку интернет, рекламирање и нови претплати.

Критичарите генерално му дадоа негативна рецензија на филмот, честопати опишувајќи го како премногу промотивен и без значајна содржина, додека некои тврдеа дека повеќе делува како политичка пропаганда отколку како класичен документарец.

