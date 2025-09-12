Доларот се стабилизираше по рекордниот пад

Американскиот долар се стабилизираше по рекордниот пад на почетокот на годината, но повеќето учесници на валутниот пазар сè уште веруваат дека е во тренд на опаѓање и очекуваат понатамошно слабеење на неговата вредност.

Индексот на доларот падна за околу 11 проценти во шесте месеци до јуни, што е еден од неговите најстрмни падови во историјата. Во последните недели, вредноста на доларот се стабилизираше, а шпекулативните облози против американската валута исто така се намалија, објавува Ројтерс.

Сепак, многу инвеститори го гледаат тоа само како одмор, а не како пресврт. Загриженоста е предизвикана од двојниот дефицит на САД (фискален и трговски), слабиот пазар на трудот што може да го охрабри Федералниот резервен систем на поагресивни намалувања на каматните стапки, како и проценките дека менаџерите на глобалните фондови сè повеќе ја намалуваат изложеноста на доларот преку стратегии за хеџирање. Доларот е во процес на опаѓање и сè уште има простор за слабеење, предупредуваат аналитичарите.

Главните причини остануваат исти, доведување во прашање на американскиот „исклучителенизам“, загриженост за економскиот раст поради протекционистичките политики на претседателот Доналд Трамп (Доналд Трамп) и постојани сомнежи за одржливоста на двојниот дефицит. Слабите податоци од пазарот на трудот ѝ даваат простор на ФЕД да ги намали каматните стапки уште повеќе, дополнително поткопувајќи ја привлечноста на доларот.

Инвеститорите предупредуваат дека следниот голем пад би можел да дојде ако странските инвеститори почнат значително да ги намалуваат своите позиции во американските средства, кои се мерат во десетици милијарди долари. Падот на каматните стапки во САД во споредба со странство го прави хеџирањето уште поевтино, што ја поттикнува продажбата на долари преку форвард и свопови.

Администрацијата на Трамп исто така не поддржува силен долар, бидејќи политиката „Америка на прво место“ и идејата за враќање на производството во САД ја фаворизираат послабата валута. Аналитичарите очекуваат индексот на доларот да остане во опсег од 95 до 100 поени (сега околу 97,7), наместо да се врати на нивоа над 110.