Доларот слабее втора недела по ред, се очекува намалување на каматните стапки од страна на ФЕД

На глобалните пазари, вредноста на доларот во однос на кошничката валути малку падна минатата недела, втора недела по ред, бидејќи стануваше сè поизвесно дека американската централна банка ќе ги намали каматните стапки следната недела.Индексот на доларот, кој ја мери вредноста на американскиот долар во однос на шесте главни светски валути, падна за 0,10 проценти минатата недела, на 97,61 поени.Курсот на еврото зајакна за 0,15 проценти, на 1,1735 долари.Сепак, американската валута зајакна во однос на јапонската, за 0,15 проценти, па цената на доларот достигна 147,65 јени.Слабеење на американскиот пазар на трудотДоларот е под притисок со недели бидејќи сите најнови податоци покажуваат дека американскиот пазар на трудот слабее, па се очекува американската централна банка да ги намали каматните стапки за 0,25 процентни поени на состанокот следната недела.Откако неодамнешните податоци покажаа дека вработеноста се зголемила значително помалку отколку што очекуваа аналитичарите во август, минатата недела беше објавено дека бројот на луѓе кои аплицирале за надоместоци за невработеност се зголемил повеќе од очекуваното во претходната недела, на 263.000, што е највисоко ниво за речиси четири години.Поради слабоста на пазарот на трудот, инвеститорите се уверени дека лидерите на ФЕД ќе ги намалат каматните стапки за 0,25 процентни поени на нивниот состанок следната недела.Инфлацијата го ограничува просторот за намалување на каматните стапкиНекои аналитичари проценија дека Фед би можел да ги намали каматните стапки уште поостро, за 0,50 процентни поени.Но, тие шпекулации стивнаа откако новите податоци покажаа дека потрошувачките цени се зголемиле за 0,4 проценти на месечно ниво во август, повеќе од очекуваното.На годишно ниво, инфлацијата достигна 2,9 проценти, што е највисоко ниво од јануари, па се чини дека царините што неодамна ги воведе американскиот претседател Доналд Трамп го поддржаа растот на инфлацијата.Базичната стапка на инфлација, која ги исклучува цените на храната и енергијата, достигна 3,1 процент во август.И зголемената инфлација не ѝ остава на централната банка многу простор да ги намали каматните стапки, со оглед на нејзиното целно ниво на инфлација од околу 2 проценти.

