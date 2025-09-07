Домашен лосион за лице за сите типови кожа: 100 пати подобар од скапите креми, а нема да потрошите ни денар

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку сакате нежно и ефикасно средство за чистење на лице кое нема да ја иритира вашата кожа, овој домашен рецепт е најдобрата опција. Лесно се прави и можете да го прилагодите на вашиот тип кожа – без разлика дали е мрсна, сува или комбинирана.

Состојки:

60 мл силен зелен чај (3 кесички)30 мл јаболков оцет15 мл екстракт од хамамелис10 мл свежо исцеден сок од лимон1–2 капки бадемово масло1–3 капки масло од чајно дрвоПластично шише за складирање

Постапка:

Сварете го чајот и оставете го да се олади. Додадете го јаболковиот оцет.

За комбинирана кожа, одржувајте го соодносот чај-оцет на 2:1.За сува кожа, додадете повеќе чај отколку оцет.За мрсна кожа, зголемете ја количината на оцет.

Додадете свежо исцеден сок од лимон. Ако вашата кожа е склона кон црвенило, можете да додадете повеќе лимон, но потоа зголемете ја количината на масло од чајно дрво и бадемово масло за да не се исуши кожата. Изматете го екстрактот од хамамелис, бадемовото масло и маслото од чајно дрво. Истурете ја смесата во пластично шише и чувајте го во фрижидер. Протресете пред секоја употреба за рамномерно да се измешаат маслата.

Овој домашен лосион е лесен, природен и целосно прилагодлив на вашиот тип кожа. Со правилна подготовка и употреба, добивате нежно чистење, хидратација и заштита, без иритацијата што често ја предизвикуваат комерцијалните производи.

