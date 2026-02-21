0 SHARES Сподели Твитни

Пилешката супа е омилено јадење на многумина, а ние ви го носиме најдобриот рецепт за вкусен оброк, полн со витамини.

Нема ништо потопло и поутешно од чинија домашна пилешка супа. Оваа класика на домашната кујна не е само хранлива и вкусна, туку е и вистински сојузник за зајакнување на имунитетот и враќање на енергијата кога се чувствувате уморни или имате настинка.

Рецептот за домашна пилешка супа е едноставен и секогаш можете да ја направите.

Состојки:

2 копани со надкопани

1 шака тестенини

2 моркови

1 пашканат

1 корен од магдонос

парче целер (или неколку листови)

1 главица кромид

сол

пиперка

1 ловоров лист

еден куп свеж магдонос

2 литри вода

Подготовка:

Измијте го пилешкото и исечете го на поголеми парчиња. Исчистете го зеленчукот и исечете го на поголеми парчиња. Не мора да биде мал бидејќи може подоцна да се извади или да се изгмечи по желба.

Во голем сад ставете го пилешкото, зеленчукот, кромидот (можете да го исечете на половина и кратко да го пржите во сува тава за побогат вкус), биберот, солта и ловоровиот лист.

Налејте вода да ги покрие состојките. Ставете го на силен оган додека не зоврие, потоа намалете ја температурата на тивок оган и гответе покриено 1,5 до 2 часа, за месото да омекне.

Додадете ги нудлите и коцката за супа во супата и гответе уште 5-7 минути, додека не омекнат.

Додадете повеќе сол доколку е потребно.

The post Домашна пилешка супа: Едноставен рецепт што им одговара на сите – тенџере полно здравје appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: