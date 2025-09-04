Домашните кисели краставички се најдобрата зимска салата: Еве како да ги направите дома и да заштедите пари

0 SHARES Сподели Твитни

Сега е идеално време да подготвите зимска салата, а нема подобра зимска салата од кисели краставички. Еве како сами да ги направите дома. Ќе биде подобро отколку да ја купите.Состојки:5 кг кисели краставички3 литри вода1 литар оцет3 лажици копарловоров лист6 лажици шеќер6 лажици сол1 винова лозазрна бибер, семки од сенф.Подготовка : Измијте ги кисели краставички во неколку капки вода, ставете ги на чиста крпа за да се исцедат, а потоа наредете ги вертикално во претходно измиени тегли. Додадете еден ловоров лист, еден цвет од анасон, една лажичка семки од пискавица и неколку зрна бибер во секоја тегла.Потоа следува подготовката на преливот што се користи за полнење на теглите: Измешајте вода и оцет, додадете сол и шеќер, добро промешајте и оставете да зоврие. Кога ќе почне да врие, тргнете го од шпоретот. Оставете малку да се олади, потоа добро промешајте. Истурете го дресингот во теглите за целосно да ги покриете краставиците и цврсто затворете ја секоја со капак.

