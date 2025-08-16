Домашни маски за кожа склона на акни: Можете да ги направите сами

0 SHARES Сподели Твитни

Акните се проблем кој им создава непријатности не само на тинејџерите, туку често и на возрасните. Секој што се соочил со овој проблем знае дека не постои еден „лек“ кој магично ќе ја исчисти кожата еднаш засекогаш. За да се добие максимален ефект, потребно е да се комбинираат различни третмани.

Маските за лице треба да бидат дел од негата на кожата склона кон акни. Единствениот проблем кај нив е што не делуваат на еднаков начин кај сите луѓе, па потребно е малку да експериментирате. Токму за тие што имаат желба да го сторат тоа, подолу се дадени некои од најпопуларните домашни маски за лице за кожа склона кон појава на акни.

Понудените маски против акни се целосно природни, ги чистат порите, ја одржуваат цврстината на кожата и го успокојуваат црвенилото. Ако имате проблем со акните, вреди да ги пробате. Кога ќе ја пронајдете маската што има најдобар ефект на вашето лице, користете ја двапати неделно.

Јаболко и мед

Можеби ќе ви биде послатко да го исечете јаболкото, да го премачкате со мед и да го изедете како десерт, но одолејте му на тоа искушение и направете си маска за бенефициите од јаболкото и медот да ги почувствува вашето лице.

1 изрендано јаболко

2 супени лажици мед

Во изренданото јаболко додајте го медот и мешајте додека не се соединат. Ставете ја смесата на лице и оставете ја да делува 20 минути. Потоа измијте го лицето со топла вода. Оваа маска не се суши, па не чекајте да се случи тоа за да ја измиете.

Овесна каша со мирис на босилек

Овесот и босилекот се добро познати сојузници во борбата со акните и помагаат за темелно чистење и успокојување на кожата. Може да се користат и одделно (овесните снегулки помешани со вода како маска, а босилекот како лосион), но заедно се моќна комбинација која делува благопријатно на кожата склона кон акни.

2-3 мали лажички босилек

овесни снегулки

вода

Во чаша со жешка вода ставете 2-3 мали лажички сув босилек и оставете ја додека не постигне собна температура. Во меѓувреме, земете неколку лажици овесни снегулки и ставете ги во блендер за да се иситнат. Кога растворот од босилек ќе се олади, започнете да ставате мало количество од него во иситнетите овесни снегулки. Додавајте малку по малку од растворот за да можете да ја контролирате густината на смесата. Смесата треба да биде доволно густа за да се нанесува на лицето без да тече.

Нежно нанесете ја маската на лицето и оставете ја делува 20 минути. Додека го миете лицето, можете да правите кружни движења за да ја ексфолирате кожата.

Белка од јајце со лимон

Белката од јајце ќе ви помогне да го намалите црвенилото на лицето и да ја ублажите иритацијата, а како краен резултат ќе добиете помазна и позатегната кожа.

1 јајце

неколку капки лимон

Разделете ги жолчката и белката. Матете ја белката додека не се направи слој од пена. Ако имате мрсна кожа, додајте неколку капки лимон (можете и да го прескокнете лимонот). Премачкајте го чистото лице со белката и оставете ја да делува 15 минути. Измијте го лицето со топла вода.

Мед и јогурт

Комбинирајќи ги медот и јогуртот ќе добиете смеса која ја навлажнува кожата, ги чисти маснотиите и го намалува црвенилото предизвикано од акните. Уште една позитивна страна на оваа маска е што не ја суши кожата и може да се употребува за сите типови на кожа.

1 мала лажичка мед

1 мала лажичка јогурт

Ставете го медот во чист сад и затоплете го малку во микробранова печка за да стане течен. Доколку немате микробранова, едноставно потопете го дното на садот во жешка вода. Потоа додајте го јогуртот и добро промешајте. Нанесете ја смесата на лицето, ставајќи повеќе на местата засегнати од акни. Оставете ја да делува 15-20 минути, а потоа измијте со топла вода.

Солена вода

Солта на природен начин ја чисти кожата. Таа не само што ги прочистува порите, туку и ги суши веќе појавените акни. Пливањето во солена морска вода е одличен третман за акните, но бидејќи не можеме да си дозволиме во текот на целата година да сме на море, добро е да ја користиме моќта на солта во домашни услови.

5 мали лажички сол (морска или за готвење)

вода

Во солта додајте една по една неколку мали лажички вода. Постојано мешајте и постепено додавајте вода додека не добиете густа смеса (паста). Оставете ја смесата да стои 10 минути, а потоа нанесете ја на лицето и оставете ја да делува 20 минути. Измијте го лицето со топла вода.

