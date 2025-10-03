Uncategorized

Домашно бадемово млеко! Еве како лесно да го направите дома (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Малку екстракт од бадем и ванила ќе бидат доволни за да го направите ова одлично млеко.

Потребно:

140 гр бадеми
половина лажичка екстракт од ванила
вода

Подготовка:

