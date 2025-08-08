Домот на Бред Пит обвиен во црно: Актерот е скршен поради смртта на мајка му

0 SHARES Сподели Твитни

Бред Пит беше исклучително близок со својата мајка, која почина денес на 84-годишна возраст. Како што објавија странските медиуми, веста дека Бред Пит ја загубил мајка си беше откриена преку емотивна објава споделена од член на семејството на Инстаграм.

Џејн Ета Пит беше столбот на семејството. Таа беше таа што го држеше семејството заедно, а беше и одговорна за организирање на раскошната прослава пред пет години.

Џејн работеше како семеен советник и генерално се држеше подалеку од рефлекторите. Сепак, повремено се појавуваше на црвениот тепих со својот син Бред и сопругот Вилијам.

Нејзиниот мирен живот и посветеноста на семејството останаа нејзин заштитен знак, а оние што ја познаваа нагласуваат дека била топла, лојална и секогаш подготвена да помогне. Бидејќи Бред Пит бил исклучително приврзан кон својата мајка, нејзиното заминување, без сомнение, му било најтешко.

