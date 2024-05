ДОМ ВРЕДЕН ПЕТ МИЛИОНИ! Се појави видео од куќата на Никола Јокиќ: Асот на Денвер живее во ЧИСТ ЛУКСУЗ со семејството! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Никола Јокиќ од ден на ден потврдува дека е најдобриот кошаркар во НБА лигата, а со семејството се смести во Денвер, каде веќе е легенда. На социјалните мрежи се појави и видео од домот на семејството Јокиќ во овој град, кој според американските медиуми вреди 5.000.000 долари.Надворешноста на куќата на Јокиќ во Енглвуд може да се види на видеото објавено од страната на Инстаграм Real Estates посветена на интересни недвижнини на познатите личности. Во видеото можете да ја видите прекрасната природа бидејќи домот на семејството Јокиќ се наоѓа меѓу крошните на дрвјата, како и базенот, а јасно е дека центарот на Денвер ужива во вистински луксуз. View this post on Instagram A post shared by Real Estates (@realestates.ai)

Пронајдете не на следниве мрежи: